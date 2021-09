Obra en la rambla de Punta Colorada enfrenta a la IDM con la Comisión de Fomento del lugar

El pasado domingo un grupo de vecinos de Punta Colorada, convocó a una actividad en la rambla del lugar como forma de manifestar una vez más su desacuerdo con las obras que la IDM planificó para el lugar. La iniciativa, explicaron, fue para “apoyar la propuesta alternativa a esta obra”, que la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC) presentó en los diferentes ámbitos del gobierno departamental de Maldonado y al Ministerio de Ambiente. La actividad, de la que participaron varias personas, consistió en “construir, a partir de elementos móviles, un espacio paseo costero, (bicisenda-peatones, tránsito una sola vía, límite velocidad 30KmH, áreas de miradores), tal cual el proyecto diseñado por la Comisión de Fomento del lugar”.

Esta propuesta, explicaron los vecinos, “se enmarca en las Directrices de la Ley 19772 que regula el Orde-namiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero” que indica que “los trazados viales vehiculares cercanos y paralelos a la ribera tenderán a transformarse en paseos costeros marítimos, peatona-les o vehiculares de baja Velocidad.”

Los vecinos de Punta Colorada informaron además que “apoyan en sus demandas en el Acuerdo de Escazú el cual fue firmado recientemente por nuestro país, y que hace referencia a los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y a la Justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras”.

Los organizadores de la movida señalaron que “la actividad contó con una total aprobación por los turistas que transitaban la península en sus vehículos como también los paseantes que se hicieron presentes”. Por otra parte, indicaron que “el lunes las obras de la IDM continuaban destruyendo parte del Patrimonio Rocoso, destruyendo el paisaje, propiedad de todos y todas los uruguayos. Llamamos, nuevamente, a la reflexión de las autoridades para que detengan la destrucción de un lugar natural, donde conviven el mar y la tierra como en pocos puntos de nuestra costa”.

La otra voz

Por su parte, el director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, se mostró en desacuerdo con la manifestación realizada por el grupo de vecinos y afirmó que “esa ruta ya existía, pretender que no pasen vehículos o tener un paseo peatonal exclusivo no corresponde porque no es la idea de esta Administración”.

Desde el pasado período, el gobierno departamental viene ejecutando “un enorme proyecto en Piriápolis que es una zona que había estado abandonada desde hace muchos años”. Las obras abarcan la costa -desde Punta Fría hasta Punta Negra- y “fue la Intendencia de Maldonado la que se comunicó en primera instancia con los vecinos, venimos hablando con ellos desde hace cuatro años y no se tienen que mezclar los temas ambientales porque nosotros no estamos utilizando ni un centímetro de la faja costera”.

En la rambla de San Francisco “la obra fue un éxito total, antes se tapaba de arena y ahora ya no tiene ese problema, además de que las dunas quedaron bien cuidadas, se mejoró la vía de circulación existente y se agregó una ciclovía y una bici senda porque hasta ese entonces los vecinos tenían que caminar por la ruta”. Todos estos trabajos “fueron aceptados por los vecinos y revalorizan la zona”.

Por otra parte, el jerarca también explicó que ahora la obra está “en la etapa de Punta Colorada donde vamos a utilizar la ruta que ya existe y continuar una vereda y bici senda en el espacio público, entre la ruta actual y la línea de propiedad de los vecinos”. Se trata de un espacio de todos y estamos llevado adelante una obra democrática que continuará como la proyectamos porque cuando los vecinos compraron en ese lugar la ruta ya existía y no puede ser exclusiva”.

Chiacchio reiteró que “es una estupenda obra en Piriápolis que sirve para todos”. Las acciones forman parte de “la recuperación de espacios que estaban invadidos por algunos pero que deben ser para el disfrute de todos”. Es decir, “los estamos poniendo en valor y es parte de la gestión que llevamos adelante para el bienestar de la población y no de unos pocos”.