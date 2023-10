Octubre Cultural: Teatro Breve, encuentros de Jazz y de Literatura, Festival de “Impro” y mucho más

El Encuentro Internacional de Literatura en La Juanita y Jazz en el Bosque, en el Mercadillo de Sauce; un Conversatorio de Arte y Política en el Kavlin, Teatro breve y mucho más. Regalate un ratito de cultura el finde, porque como dice una canción de Fernando Cabrera, el arte es eso “fugaz” y “su motivo de siempre (es) buscar emoción”.

3er Encuentro Internacional de Literatura

Este viernes 6 de octubre a las 16 hs habrá un interesante evento literario en el Comunal de La Juanita. En el marco del 3er Encuentro Internacional de Literatura, se presentará el libro “Memorias con olor a mar” de la autora Luciana Núñez Borchi. Habrá mesa de poesías con autores internacionales (Héctor Celano de Argentina, Clara Ronderos de Colombia, Patricia Pinchon Vera de Chile). Además se dará una conferencia sobre la poeta peruana Clara Lair a cargo de la profesora Maura Encarnación, de Puerto Rico, y otra llamada “La apertura del camino” por Silvia Guerra, de Uruguay. Por último, habrá un cierre musical con el Ruiseñor Lojano Walter Rodríguez, de Ecuador. En total el encuentro durará 3 horas. Para saber sobre otras actividades, visitar el intagram@municipiogarzonjignacio.

2do Encuentro de Jazz en el Bosque

Este 7 de octubre se viene el segundo encuentro de “Jazz en el Bosque”. A partir del mediodía se podrá disfrutar de las mejores bandas en un escenario mágico junto al Mercadillo de Sauce. Esta propuesta, ideal para toda la familia, invita a sumergirse en la atmósfera única del jazz mientras se exploran las delicias locales del Mercadillo. Pasarán por el escenario “Jazz a la Calle” y músicos de la Licenciatura en Jazz y Música Creativa UTEC Mercedes (Mercedes), Jazz Austral (Rocha), Manu Ojeda, Eddy Porchile, Damián Taveira, Juan Ibarra, Roque Bellini, Los Chimuelos y Músicos Locales.

2do Conversatorio de Arte y Política en el C.C.Kavlin

Plan interesante para cerrar la semana. Este viernes 6 a las 19 hs. se realizará la segunda edición del 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐏𝐨𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐚 que organiza el Departamento de Artes, Sociedad y Políticas Culturales de CURE y Fundación Kavlin. Expondrán: Hugo Achugar, Federico Sequeira, Javier Abreu y Jorge Galaviz bajo la moderación de Victoria Lembo. Esta charla se enmarca en el ciclo que organizan ambas instituciones promoviendo la reflexión en la cultura artística desde diferentes miradas como el territorio, la educación, las políticas culturales y la tecnología entre otros tópicos. La actividad es abierta a todo público con abordaje desde diferentes disciplinas. La actividad es sin costo con inscripción previa.

“Descubrir el sendero” en Punta Ballena

Buscás un plan al aire libre y para estar en contacto con la naturaleza, este puede ser tu programa ideal. Este sábado 7 de octubre a las 11 hs, se realizará una caminata explicativa sobre la historia y el patrimonio por los senderos de Bonet, más precisamente por el recién bautizado sendero “Linska Lussich”, ex Orión. Las guías serán las arquitectas Gabriela Asuaga y Mariana Frances, quienes junto al municipio de Maldonado y la Unión Vecinal de Punta Ballena llevan adelante un proyecto para poner en valor la urbanización diseñada por el arquitecto catalán.

Teatro Breve en Punta del Este, San Carlos y Santa Mónica

Para los amantes del teatro, Teatro Breve ha desembarcado en el Este, revolucionando la cartelera de actividades culturales de la zona. Este novedoso formato es una experiencia teatral íntima y dinámica en el que suceden obras de 15 minutos en espacios no convencionales. El día son los jueves y el lugar es Casa Proa (Bulevar Artigas esquina California, PDE). El espacio ofrece la posibilidad de disfrutar dos obras de 15 minutos y una copa de vino por un valor de $600. Además, Casa Proa invita a disfrutar de su menú gastronómico y tragos de autor. Sin embargo, este no es el único lugar donde disfrutar de la propuesta. En octubre comienza un Ciclo en San Carlos, en el restaurante “La Margara” y simultáneamente en Santa Mónica, en el hostal “Flamencos Rosados”.

Compartimos las próximas funciones: Miércoles 11 – San Carlos (La Margara): “Ley de Atracción y “La otra”; Santa Monica (los flamencos) – “Tropezón no es caída”; Jueves 12 – Punta del este (Casa Proa) – “Karma” y “La otra”.

Festival Internacional de Impro

Este finde habrá una fiesta del humor en Maldonado. Llega el segundo festival de improvisación “Si Si Supremo 2” de Maldonado organizado por La compañía EL TROMPO! Este evento imperdible, tendrá lugar en La Casa de la Cultura, con 3 días llenos de Impro junto a compañías de Argentina, Perú y Chile. Habrá Unipersonales, improdeportiva y musica.Y un detalle que no es menor: entrada gratuita. Para ver toda la programación entrar al Instagram del El Trompo: @el_trompo_uy Casa de la Cultura de Maldonado – Teatro –

Proyección de El Retrato de mi Padre (para agendar)

Tras su presentación en IDFA, el Festival de Málaga, BAFICI y DocMontevideo, llega a las salas de Maldonado el thriller documental, “El retrato de mi padre”, dirigido por Juan Ignacio Fernández Hoppe. El estreno será en el Centro Cultural Kavlin el 13 de octubre, 19.30h y en el Cine Espacio Miramar el 14 de octubre, 20h. Ambas funciones contarán con la participación del director. Compartimos la sinopsis: “Mi padre fue encontrado muerto en la playa con psicofármacos entre sus cosas. A pesar de la sospecha de suicidio, mi madre -psiquiatra de profesión- consideró innecesario hacer la autopsia. Yo tenía ocho años. Treinta años después, contando con la ayuda de una caja con sus pertenencias, me lanzo a reconstruir su imagen. Lo descubro como un músico inclasificable y musicoterapeuta de adolescentes discapacitados, pero nada de eso es seguro en esta búsqueda, siempre envuelta en la niebla de la enfermedad psiquiátrica, el abuso de la medicación y el cuestionamiento de mi madre a cada uno de mis hallazgos.” Dice Fernández Hoppe sobre el proceso creativo de este documental: “”Para hacer esta película tuve que prestarle la cámara a ese niño de 8 años que no creyó del todo que su padre había muerto, porque la muerte es cosa de adultos. Solo ese niño podía creer que retratar a su padre era una especie de juego de encastre de piezas…”

Paseo de Autos Clásicos



La 16° del Paseo de autos clásicos de Maldonado, con la organización del Club de Autos Clásicos, y la dirección de Cultura de la IDM tendrá lugar este sábado 7 de octubre. A las 9 de la mañana comienza con una muestra estática en la plaza Artigas de San Carlos. Luego, a las 12 30 aproximadamente, estarán en Pueblo Gaucho. La actividad finaliza en la ex estación Ancap de Gorlero con una muestra estática a partir de las 15 00 horas.