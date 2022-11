Ofertaron 350 mil dólares por apartamento en piso 19 de la torre El Monarca

El rematador Gustavo Iocco le bajó el martillo a una oferta de 14:350.000 pesos a una oferta por la unidad 1902 de la Torre “El Monarca” de la avenida Gorlero esquina La Galerna de la ciudad de Punta del Este.

El remate judicial se cumplió ayer en las instalaciones del Centro Español de Maldonado y fue seguido por una veintena de interesados de los cuales dos fueron quienes pujaron por quedarse con el coqueto apartamento de 150 metros cuadrados de superficie.

El martillero Iocco había estimado que el precio de la unidad rondaría los 600 mil dólares por tratarse de un edificio construido a fines de los años setenta por la desaparecida constructora SAFEMA a partir de un diseño de los arquitectos Guillermo López Platero, Rodolfo López Rey y Enrique Cohe.

Gran vista

La unidad ubicada en el decimonoveno piso tiene una gran vista a la bahía de Maldonado con un gran living comedor con salida a una amplia terraza, dormitorio principal en suite y otros dos dormitorios con vista a la avenida Gorlero. El apartamento cuenta con dos entradas, calefacción eléctrica por losa radiante, garaje y box en el primer subsuelo.

En el momento de la subasta la unidad mantiene deudas con la Intendencia de Maldonado por 1:300.000 pesos y a la Dirección General Impositiva de 248.000 pesos por el no pago del Impuesto de Primaria.

Las deudas mencionadas se descuentan del saldo de precio y corren por cuenta del expediente por lo que el comprador deberá presentar en el juzgado los correspondientes recibos.

El juicio fue seguido en el expediente caratulado EDIFICIO EL MONARCAC/MEAMAR S.A. EJECUCION DE HIPOTECA RECIPROCA” IUE 294-278/2020.

Tratase de deudas por el no pago de los gastos comunes del propietario del citado apartamento. La deuda por el no pago de esos gastos comunes ascendió a unos 60 mil dólares. Este importe no deberá ser pagado por el comprador en la subasta porque el juicio fue iniciado por ese motivo, la deuda de gastos comunes.

Además de los mencionados tributos, la sede dispuso, a la hora de fijar el remate que el importe del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) también podrá deducirse.