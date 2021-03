Por Rodrigo “Chino” Fernández

En el marco de la primera semana del mes de marzo la Comisión de Calendario de la OFI estableció las fechas de los diferentes Campeonatos a nivel Interior entre Ligas y lo elevó al Ejecutivo confirmando las competencias del Fútbol Masculino y Femenino para este año. Repasemos lo que se ha expedido por parte de la Organización de Fútbol del Interior en el siguiente informe.

Para empezar, debemos aclarar que OFI ha confirmado que no se jugará este año el Campeonato Nacional de Selecciones 2021, algo que es realmente un hecho histórico ya que ininterrumpidamente se ha estado jugando desde el verano del 1951-52, un campeonato que marcó el primer paso en esta competencia y fue ganada por Durazno. Por lo tanto, este año será por siempre un “mojón” en el camino de la historia del fútbol del interior.

A pesar de todo lo dicho anteriormente, la OFI tiene como meta principal que los Torneos/Campeonatos locales se puedan disputar por necesidad obligatoria aunque a la fecha de este informe esta intención es realmente una incógnita en la gran mayoría del país, ya que a pesar de que en varías Ligas hay mayoría de los clubes que optarían por competir, lo harían si y solo si, hay un protocolo que permita el ingreso de público a los escenarios deportivos. Pero, en el momento actual Uruguay atraviesa una fuerte ola de casos de COVID 19 que hace muy complicado el hecho de que puedan ser accesibles las medidas para la iniciativa de volver a las actividades deportivas con mayor normalidad, y se estima que con el correr de las semanas esto puede aumentar.

LA COPA NACIONAL DE CLUBES EN LA MIRA

Es ya una realidad y se puede afirmar que lo que sí se competirá será en el marco de la COPA NACIONAL DE CLUBES 2021, que dará comienzo el próximo 19 y 20 de junio en las Divisiones A y B, con respecto a esto podemos además agregar que la Divisional B aún esta en plena conformación de los clubes participantes que se están inscribiendo y una vez se conozca los clubes que competirán se confirmará la forma de disputa en dicha Divisional. En la Divisional A está más claro el panorama pero debemos aguardar aún un tiempo para conocer bien el calendario de dicha competencia.

LAS SELECCIONES JUVENILES SI VAN A IR A LA CANCHA

En lo que respecta a las Selecciones Juveniles del Fútbol del Interior se van a disputar los Torneos de Sub14 y Sub15 en el mes de agosto, más especificamente comenzarán los días 7 y 8 del mes en referencia, cabe señalar que el Campeonato Sub 14 del 2020 no pudo ser concluido y tendrá su definición este año a partir de los días 26 y 27 de junio.

EL FÚTBOL FEMENINO TAMBIÉN TIENE FECHA PARA COMPETIR

Habrá 3 categorías en lo referente al Fútbol Femenino en el marco de OFI de clubes, ellas son la Absoluta que empezará a disputarse el 10 y 11 de julio, la Sub16 que tendrá su fecha de inicio el 4 y 5 de setiembre y por último la Sub 14 que va a empezar su actividad el 9 y 10 de octubre. La OFI mantendrá un monitoreo de todo el Interior para conocer bien la evolución de la Pandemia para establecer las condiciones dadas a la hora de competir.

EL PÚBLICO VOLVERÁ A LAS CANCHAS PRONTO

Según Gerardo Lorente, gerente nacional de la Secretaria Nacional del Deporte se está trabajando con miras a empezar a tener público en los escenarios deportivos del Fútbol del Interior antes que incluso la AUF, para eso refirió que: “Estamos en momento de empezar a pensar en retomar ese protocolo aprobado en el mes de noviembre, a efectos de que el fútbol del Interior pueda tener público, con los límites que habíamos previsto el año pasado. Se está trabajando, no tenemos una fecha concreta, pero sí nos hemos trazado como línea de trabajo que en el fútbol del Interior la gente vuelva antes a las tribunas que en el Profesional. Estamos viendo la evolución de los casos, cómo va el Plan de Vacunación y a partir de allí habrán definiciones”.

Además agregó: “ No tenemos una fecha concreta ni certera para la vuelta del público, vamos a hacer los esfuerzos para que cuando comience la actividad 2021 a fines de abril o principios de mayo se pueda retomar esa habilitación, es bueno aclarar que lo surgido en las últimas horas con respecto al mes de abril como momento seguro no es así, hoy por hoy no tenemos nada confirmado” concluyó.

Por todo lo expuesto en este informe se puede destacar entonces que tendremos Fútbol del Interior de Clubes en todas las ramas, no está totalmente asegurada la presencia de los hinchas en los partidos, pero no se descarta del todo esta posibilidad y eso ya es un factor a favor con referencia al año 2020. Desde nuestra parte estaremos atentos para poder seguir informando más acerca de la actividad de OFI y sus certamenes que mueven tanto la pasión de muchas personas a lo largo y lo ancho del Uruguay profundo y Maldonado en su totalidad no es ajeno a este sentimiento tan fuertemente arraigado en el corazón de cada hincha.