Operadores inmobiliarios de toda la costa del país manifestaron su preocupación por estafas con alquileres a través de redes sociales

La Intergremial de la Costa conformada por la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado, la Cámara Inmobiliaria de Rocha, la Cámara Inmobiliaria de Colonia, la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones y el Centro de Inmobiliarias de Piriápolis, emitieron un comunicado en el que manifiestan su “profunda preocupación” ante “los problemas ocasionados en esta temporada al igual que las anteriores, con relación a estafas que se vienen reiterando en diferentes puntos turísticos del país, referentes a alquileres temporarios, que se realizan a través de redes sociales, donde los turistas se contactan con supuestas inmobiliarias y alquilan propiedades que no existen”. En el comunicado, las gremiales sostienen que en muchos de estos casos “no existe la casa, no existe la supuesta inmobiliaria”, y, además, los inquilinos “perdieron el dinero del alquiler”.

“Estas personas inescrupulosas, utilizan fotos extraídas de la web, de diferentes propiedades y las publican para ser alquiladas, el futuro inquilino deposita el alquiler y cuando llegan a la misma se dan cuenta de que finalmente estas propiedades no existen”, afirma el comunicado.

Nada nuevo

Mientras tanto, en una entrevista brindada a la emisora FM Gente, Javier Sena, presidente de la gremial de Maldonado dijo que “estas maniobras se vienen dando desde hace mucho tiempo” en todo el país y que en época de temporada alta se agudizan y dejan a una cantidad de veraneantes perjudicados. “Los turistas pierden su dinero, los propietarios no alquilan su vivienda, el sector turístico en su totalidad se ve perjudicado y como destino turístico no somos confiables”, afirmó.

Por eso, para Sena, el país “necesita regular al sector inmobiliario y la vivienda turística”. La intergremial de la costa exhortó también a “la población, a los turistas y veraneantes extranjeros y nacionales, a tener mucha precaución a la hora de concretar el alquiler de una propiedad”.

Sena llamó a que, “para realizar un alquiler seguro y con garantías, se contacte a las inmobiliarias debidamente registradas en el Ministerio de Turismo” y que, si el alquiler se hace vía web, también se tomen las precauciones del caso.

FM Gente