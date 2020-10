En el día de hoy fueron condenadas tres personas por ser los responsables de organizar una fiesta clandestina en el paraje Las Cañas, donde se congregaron más de trescientas personas. Se trata de dos hombres y una mujer. Los hombres fueron condenados como autores responsables de un delito de desacato agravado en calidad de autores y la mujer como autora responsable de un delito de desacato agravado en calidad de cómplice.

ACTA: En San Carlos el día treinta de mes de octubre de dos mil veinte, siendo las 14:00 horas, estando en audiencia el Sr. Juez Suplente de PRIMER TURNO de San Carlos Dr. Alejandro

Leiva, actuando en autos caraulados: “M.A., S.S. y otros Audiencia de Formalización sin

Detenidos” (FICHA: I.U.E. 2-47820/2020), estando presentes la Fiscalía Departamental de

PRIMER Turno de San Carlos en sus representante la Dra. Carrancio (fiscal adscripta) y por la

defensa de los investigados C. y C. la Dra. Martinez; de M. la Dra. Lucia Martinez y Dr. Pablo

Cruzado, comparece a declarar en calidad de investigado:

– La Sra. S.S.M.A., C. I. Nº: x.xxx.xxx-x, de 30 años de edad, comerciante, soltera, domiciliado

en XXXX

– El Sr. A.P.C.B., C. I. Nº: x.xxx.xxx-x, de 46 años de edad, comerciante, soltero, domiciliado en XXXX Las Toscas Canelones

– El Sr. F.C.O.C., C. I. Nº: x.xxx.xxx-x, de 33 años de edad, desocupado, soltero, domiciliado en

XXXX Pinamar Norte Canelones.-

Se deja constancia que la presente audiencia será registrada en audio en el sistema Audire y

quedará incorporada al sistema de gestión y los decretos proveídos en el curso de la audiencia,

serán debidamente registrados en audio y en soporte papel, formando parte del expediente.

DECRETO Nro. 721/2020-

Téngase por formalizada la investigación respecto al Sr. A.P.C.B. y F.C.O.C. por la presunta

comisión de UN DELITO DE DESACATO AGRAVADO EN CALIDAD DE AUTOR así como

respecto a la Sra. S.S.M.A. por la presunta comisión de UN DELITO DE DESACATO

AGRAVADO EN CALIDAD DE CÓMPLICE.

DECRETO Nro. 722/2020-

Hágase lugar a la sustanciación de este pleito por la vía del proceso abreviado el sustitución del

juicio oral y público.

SENTENCIA Nro. 68/2020-

VISTO: Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia este litigio, seguido en proceso abreviado contra A.P.C.B., F.C.O.C. y S.S.M.A. con intervención de la Sra. Representante de la Fiscalía Letrada Departamental de Primer Turno de San Carlos Dra. Carrancio y la Defensa particular a cargo de la Dra. Martinez por los investigados C. y C. y la Dra. Lucia Martinez y Pablo Cruzado por la investigada S.S.M.A.

RESULTANDO:

I) Por Decreto Nº 602/2020 se dispuso la formalización que de los imputados A.P.C.B. y

F.C.O.C. por la presunta comisión de un delito de desacato agravado en calidad de autor (172.2 y 173 del CP) así como la formalización de S.S.M.A- por la presunta comisión de un delito de

desacato agravado en calidad de cómplice (172.2 y 173 del CP)

II) A solicitud de la Fiscalía se convocó a audiencia conforme a lo preceptuado en los artículos

272 y 273 del C.P.P. a efectos de tramitar el procedimiento abreviado por existir acuerdo de

partes en relación a los hechos que se le atribuyen al imputado, su participación, calificación

delictual y pena a imponer, teniendo en cuenta la carpeta investigativa que cuenta el Ministerio

Público y estando en conocimiento de ella el imputado.

III) Las conclusiones a la que se arribó en el acuerdo dan cuenta de la siguiente plataforma

fáctica:

El día domingo 11 de octubre del corriente, siendo aproximadamente la hora 02:00, funcionarios policiales y funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente de la IDM, habiendo sido alertados a través del MSP (Montevideo) que en una chacra situada en XXXX paraje Las Cañas, se estaba organizando una Mega Fiesta, concurren al lugar de los hechos.

En efecto y al arribar al lugar, se encuentran con una casa de familia, donde en la puerta había

dos personas encargadas de chequear el nombre de los invitados, a través de una lista en la que figuraban más de 300 personas.

En ese momento, los funcionarios actuantes, proceden a suspender en forma inmediata la fiesta, intentando identificar a los organizadores de la misma, contabilizando un total de 392 personas las cuales salieron de la finca por la puerta delantera, desconociendo la cantidad de personas que se fueron por otro lado.

Una vez dentro de la finca, se constató la existencia de equipos de sonidos y amplificaciones, así como grandes cantidades de fardos de botellas de agua de 500 ml, bebidas energizantes, cajas de cervezas, cajas de champagne, whisky, etc.

De la investigación posterior, se logró identificar a la propietaria de la finca, Sra. S.S.M., a quien se le tomó declaración en Sede de Fiscalía, manifestando que había alquilado su casa al Sr. F.C. por la suma de $ 40.000 a efectos de una reunión de aproximadamente 60 o 70 personas, que sabía que venían dos ómnibus de la ciudad de Montevideo, pero negando saber que se trataba de una fiesta electrónica.

El Sr. F.C. organizó la fiesta en cuestión conjuntamente con el Sr. A.C., quienes en Sede de

Fiscalía y debidamente asistidos por sus defensas admitieron haber organizado un encuentro entre amigos (70 aproximadamente), aunque negaron haber invitado a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar al arribo de los funcionarios mencionados.

IV) La Fiscalía solicitó se condene a A.P.C.B. y F.C.O.C. por la presunta comisión de un delito

de desacato agravado en calidad de autor (172.2 y 173 del CP) así como la formalización de

S.S.M.A. por la presunta comisión de un delito de desacato agravado en calidad de cómplice

(172.2 y 173 del CP),

Las Defensas no formularon reparos.

V) Se tuvieron por admitidos los hechos que fueran relatados por la Fiscalía a los que se avino la Defensa.

Se verificaron en audiencia los requisitos previstos en el art. 272 del CPP sin advertirse

observaciones pues ya se había dispuesto la formalización de la investigación, la pena mínima

prevista para el tipo adscripto no supera los seis años de penitenciaría y los imputados aceptaron expresamente su conformidad con la aplicación de este proceso y emergencias de la carpeta de investigación; por lo que corresponde hacer lugar a la demanda acusatoria.

CONSIDERANDO:

I) El marco normativo de la cuestión ventilada viene dado por los arts. 10, 12, 18, 19, 22 y 72

de la Constitución Nacional; 1, 3, 18, 60 num. 1 y 172 y 173 del Código Penal, 1, 2, 119, 120,

142.3, 272, 273 y 295 bis del CPP, II) En lo atinente a la calificación legal de la participación del imputado, con sujeción a los hechos relevados se responsabilizará a A.P.C.B. y F.C.O.C. por la presunta comisión de un delito de desacato agravado en calidad de autor (172.5y 173 del CP) así como la formalización de S.S.M.A. por la presunta comisión de un delito de desacato agravado en calidad de cómplice (172.5y 173 del CP).

III) Se relevan como atenuantes genéricas la primariedad.

Como agravante especifica se releva la elevación jerárquica del funcionario cuyo mandato se

desobedece.

IV) En lo concerniente a la culpabilidad, entiende el pretor que el que hacer criminoso de los

imputados debe situarse a título de dolo directo, o sea intención ajustada al resultado como

legalmente se concretiza en la exigencia del Art. 18 del Código Penal.

V) Por lo que dice relación al quantum punitivo, de conformidad a lo establecido en el art.

273.2 del CPP el Ministerio Público, al solicitar la pena, puede disminuirla hasta en una tercera

parte de aquella aplicable al caso concreto.

En este contexto la requisitoria es legal, ya que, contempla adecuadamente la entidad de los

hechos de autos, las alteratorias concurrentes y la personalidad delictiva del autor (art. 86 del

C.Penal).

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con las reglas de derecho citadas a lo largo de esta sentencia FALLO:

I) Condénase a A.P.C.B. y F.C.O.C. como autores responsables de un delito de desacato

agravado en calidad de autores (Arts. 172.5y 173 del CP) a la pena de seis (6) meses de prisión que se cumplirán bajo régimen de libertad a prueba con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 1 a 3 del inciso 7º del Art. 295 Bis del CPP esto es fijación domicilio, sujeción a la OSLA y presentación a la autoridad policial de su domicilio una vez por semana.

II) Condénase a S.S.M.A. como autora responsable de un delito de desacato agravado en

calidad de cómplice (Arts. 172.5y 173 del CP)a la pena de tres (3) meses de prisión que se

cumplirá bajo régimen de libertad a prueba con el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en los numerales 1 a 3 del inciso 7º del Art. 295 Bis del CPP esto es fijación

domicilio, sujeción a la OSLA y presentación a la autoridad policial de su domicilio una vez

por semana.

III) Consentida o ejecutoriada, cúmplase, liquídese la pena, y aprobada comuníquese.

No siendo para más se da por finalizada la presente.