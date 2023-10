“Orsi y MPP embretados”, por Danilo Arbilla

Vayamos al grano, hay dos cosas seguras: una, que el PIT-CNT y sectores del FA conseguirán las firmas para el plebiscito y la otra, que la propuesta de la izquierda será ampliamente rechazada por la ciudadanía.

Y dos casi seguras: una, que el “plebiscito” le allana el camino a Carolina Cosse para ser la candidata y al Partido Comunista (PCU) para “copar” el FA (una excelente maniobra para embretar al MPP y Yamandú Orsi y también a seregnistas y Mario Bergara) y la otra, que el FA pierde en las elecciones del 2024.

Mientras tanto, el Frente se lava las manos y deja en libertad de acción. Quizás no tanto. Pereira con cara de distraído y aburrido les hace el juego a los “embretadores”, que ya, de antemano, se aseguran la vicepresidencia. Cosse está por la unidad ( já,já) y lo que diga el partido, y habrá que ver mañana con qué galimatía se desembucha el PCU, el que, por sobre todas las cosas antepondrá la unidad ( já já).

Conseguir las firmas es lo más fácil para el PIT-CNT y sus socios políticos: sobran con las de los que igual votan una heladera, los tipo kirchneristas. Por cualquier riesgo, además, los que no están de acuerdo no pueden salir a decir que lo que se propone es un desastre, que se trata de un multimillonario afane de los ahorros de más de un millón de trabajadores, del cierre de las cajas bancaria y de profesionales y sin duda del fin del sistema de seguridad social. Solo quedarán los privilegiados funcionarios del BPS, para distribuir lo que sobre, descontados sus sueldos. No va a dar para mucho; cada vez serán menos los aportadores y más los jubilados y así no funciona.

Para la gente eso está muy claro y así se los hará saber en el 2024. Con el regocijo del oficialismo, especialmente de los blancos cuyos precandidatos ya se relamen.

Quién pierde: los sindicatos y los trabajadores, como ya ocurrió en 1966 cuando el PCU los dividió, en aras de la unidad, con la reforma amarilla. Hoy es con la reforma jubilatoria y a un costo en pesos contantes y sonantes, con la pérdida de muchos ahorros y hasta de la propia jubilación. El Partido es el conductor único y exclusivo del proletariado, Lenin dixit.

Y quienes más pierden: el MPP y los sectores seregnistas, astoristas y social demócratas del FA.Y Orsi.

No hace mucho el intendente canario era el presidente cantado. Sensato, constructivo, humilde, criticaba cuando era justificado, no rebuscaba, no inventaba, no era negativo. Sólo le podía ganar Lacalle Pou, el que no puede ser reelecto. Hoy ni se habla de la candidatura de Orsi a la presidencia: se está pendiente de si será o no candidato. En las internas, aún favorito sí, pero cada vez menos.

Lo han encerrado bien. Se descarta cualquier fórmula que no incluya a Cosse, la candidata del PCU. Una formula Orsi-Bergara, por ejemplo, hubiera juntado muchos votos. También se descarta cualquier tipo de discurso realista, sensato, con algo de autocrítica, y con nivel de estadista. Cuando Mujica con la sequía se atrevió, Pereyra lo trajo al suelo, “no es dios”, sentenció. Y Orsi, mucho menos, le faltó decir o no se le incluyeron en el libreto.

La cuestión es pegarle siempre al gobierno como sea, por lo que sea y con lo que sea. Y a falta de pandemia, guerra de Ucrania y sequía y si no surge nada nuevo, qué mejor que la reforma jubilatoria, para la que hay libertad para no defenderla pero está prohibido atacarla. Los ataron de pies y manos y les cortaron la lengua.