Otoño Cultural: música en vivo, muestra de arte & milongas

Julieta Troielli – @azarero



De todo y para todos los gustos. Este fin de semana, la agenda cultural se viene con fechas muy interesantes: tango en vivo y concierto de piano en el Teatro de la Casa de la Cultura, show íntimo de Martín Buscaglia en Box Garden, muestra de arte en el Museo Mazzoni y la mejor música en La Curandería. Como si esto fuera poco,Ñu!en Pueblo Narakan y las milonguitas de siempre. No te podés quedar adentro este finde, ¿ya sabés qué vas hacer?

Muestra Entre Gallos y Medias Lunas de Fernando Riccetto

Este viernes 19 de mayo a las 19 hs se inagura una interesantísima muestra en el Museo Mazzoni del artista Fernando Riccetto. La muestra estará habilitada hasta el sábado 17/6, de martes a sábados entre las 10 y 17 horas, acceso gratuito. Ituzaingó 789, Maldonado.

Encuentro Pablo Juárez en La Casa de La Cultura

Este viernes 19 de mayo a las 21 hs, el pianista y compositor argentino Pablo Juárez presenta su nuevo show en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. La entrada es gratuita.

Rafael Pérez del Puerto esquina Sarandí.

Música en vivo en La Curandería

La Curandería tiene una grilla hermosa para este fin de semana. El viernes 19 se presenta Agus Moratorio, un cantautor sensible cuyas letras son un mimo al alma. Si el sábado 20 al mediodía andás con ganas de algo diferente, hay Jam de Jazz de la mano de Manu Ojeda, Dami Taveira y Ian Elizondo: un clásico que no falla. Por la noche, a las 21:30 hs, toca Sandra Baylac junto a Christiano Ortega. Para las personas que no conozcan a Baylac, esta fecha es una oportunidad para asomarse al universo de esta interesantísima compositora, letrista y cantante de rock argentina, que está de paso por Maldonado. Lujo tenerla por estos pagos.

Román Guerra 638.

T: 4226-3121.

IG: lacuranderia.uy

Tangos Romero – Estol – Gasso

Para los amantes del tango este sábado 20 habrá un show de lujo de la mano de referentes del género: Romero, Estol y Gasso. El lugar es el Teatro de la Casa de la Cultura, la entrada es libre y el show arranca a las 20:30 hs. ¡Imperdible!

Rafael Pérez del Puerto esquina Sarandí.

Martín Buscaglia en Box Garden

Atentos y atentas melómanos que gustan del universo buscagliano: el domingo 21 habrá un show de lujo en el ciclo Box Live Íntimo en Box Garden: Martín Buscaglia & Martín Ibarburu deleitarán al público con música, poesía y virtuosismo. La entrada es gratuita (sí escuchaste bien) y el show arranca a las 21:30 hs.

Bulevar Artigas a metros de la Terminal de Punta del Este.

ÑU: Comenza la semana con otro ritmo!

Como todos los lunes de aquí en adelante, a las 19hs hay un planazo imperdible en Pueblo Narakan. Un grupo de música para bailar, con reconocidos músicos de Uruguay y Argentina, y un estilo único. Improvisación dirigida con señas mezclada con composiciones, como un mashup electrónico pero tocado en vivo. Música distinta en cada presentación, muy rítmica, pero con instrumentos acústicos. Un espacio para encontrarse con amigos, bailar con la banda, tomar y comer algo, jugar y pasar los lunes de la mejor manera imaginable. Una fiesta. En Maldonado. Los lunes llega ÑU a Pueblo Narakan. 19hs Ensayo abierto. 20hs show y baile. 22hs fin. Músicos: Mandolina y bouzouki: Guillermo del Castillo; Vibráfono y percusión: Edgardo Trigo; Clavicordio y percusión: Silvina Gómez; Contrabajo: Germán Lamonega; Beatbox: Alex D; Percusión: Nacho Delgado; Batería: Tato Bolognini; Percusión y dirección: Santiago Vazquez; Pueblo Narakan.

Juan Díaz de Solís 678

Punta del Este.



Agenda Milonguera



Tanto si vivís en Punta del Este o estás de paso y te querés asomar al universo del 2×4, acá te dejamos algunas opciones:

Para los que andan por Piriápolis, hay un interesantísimo ciclo de prácticas en un espacio hermoso cedido por el Argentino Hotel llamado La Fontana, que cuenta con estacionamiento. Todos los viernes a las 19 hs hay una pequeña clase introductoria, más bien dirigida a gente nueva y luego se abre el espacio a la práctica tempranera. Se puede llevar lo que se quiera consumir y compartir, incluya su vaso/copita en el bolsito. Organiza Lucía Navarro @luchi_navarro.tango

Armenia 4094, Piriápolis.

Y para cerrar el finde milongueando a lo grande, este domingo hay milonga de GALA “A Oscuras” facilitada por Siente El Tango (Mauricio Gambetta y Eglis Prado) desde las 20.30 hs, en el Casino Punta Shopping, parada 7 – Av. Roosevelt.

Info: 093 576 404.

Reservas: 094 012 697.

Para seguir la agenda milonguera semanal recomendamos seguir la cuenta de Instagram @tangoenmaldonado y @sienteeltangorevista.