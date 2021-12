Otro individuo fue condenado por homicidio en boca de venta de drogas del barrio Hipódromo

Ángel Walter Rosa Pereira y Álvaro Andrés Rodríguez Larrechart fueron condenados este martes en una audiencia celebrada en la sede penal de 4º turno. El fiscal de 1º turno, Dr. Sebastián Robles, logró la condena de ambos como autores de un delito de homicidio y se los sentenció a una pena de 6 años y 1 mes de prisión para cada uno. En septiembre, el fiscal había condenado también al ex oficial de policía Santiago Alpanda como coautor de un delito de homicidio ya que junto a Rosa Pereira y Rodríguez Larrechart fueron quienes dieron muerte a Christian Gabriel Trindade Bascardal en una vivienda del barrio Hipódromo adonde funcionaba una boca de venta de pasta base. Ninguno de los tres fue condenado finalmente por delitos vinculados a estupefacientes.

En la madrugada del 23 de diciembre del año pasado, Santiago Alejandro Alpanda Piazzoli (un oficial que egresó de la Dirección Nacional de la Educación Policial, oriundo de Maldonado y que prestaba servicios en Jefatura de Montevideo cuando fue detenido en enero), Ángel Walter Rosa Pereira y Álvaro Andrés Rodríguez Larrechart llegaron hasta una vivienda de barrio Hipódromo.

La casa era conocida en el barrio como la “boca de Mikaela” y estaba ubicada en calle Bohanes y Collas; allí se encontraba, durmiendo, Christian Gabriel Trindade Bascardal.

Los tres hombres ingresaron a la casa encapuchados, cubriéndose el rostro con tapabocas o bufandas y los tres portando armas de fuego. En la vivienda estaba la pareja de Trindade y dueña del lugar y también una pareja que salía de la casa.

Enseguida de entrar a la casa, mientras uno apuntaba con un arma a la dueña, otro, efectuó un disparo con el arma de fuego hacia Trindade. El tiro impactó en el pecho de la víctima, ocasionándole la muerte en forma inmediata. Alpanda, Rosa Pereira y Rodríguez Larrechart se dieron a la fuga corriendo, siendo vistos por dos testigos que se encontraban en la esquina de la casa consumiendo. El oficial Alpanda se dirigió hacia el norte, en busca de un auto Mitsubishi que había dejado estacionado, mientras que Rosa Pereira y Andrés Rodríguez Larrechart se fueron caminando hacia el galpón. Alpanda manejó el auto, con las luces apagadas, hacia el galpón donde funcionaba la boca. Al llegar se encontró con sus copartícipes en la muerte de Trindade.

De forma inmediata Rosa subió al auto, se ubicó en el asiento trasero del lado del acompañante y fugaron hacia Maldonado y luego hacia San Carlos, a la zona de barrio Cementerio. Mientras Alpanda y Rosa huían en el auto, Rodríguez Larrechart ingresó corriendo al galpón y minutos más tarde se retiró del lugar adonde no regresó más.En enero la policía detuvo a Santiago Alpanda y a Angel Walter Rosa Pereira. La justicia los formalizó y como medida cautelar pasaron a cumplir prisión preventiva. La investigación prosiguió y en marzo, en el marco de un Operativo Arazá, se detuvo a dos hombres, resultando que uno de ellos era Andrés Rodríguez Larrechart por lo que fue trasladado a dependencias policiales y luego también formalizado por el caso del Hipódromo. Al igual que Alpanda y Rosa pasó a cumplir prisión preventiva.El lunes 13 de setiembre el Dr. Robles logró la condena de Alpanda tras un proceso abreviado que fue sustanciado en audiencia en sede penal de 4º turno. El ex oficial de policía fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión como coautor de un delito de homicidio.

Uno de los puntos más difíciles de establecer en este caso fue quién había disparado contra Trindade Bascardal. Cuando Alpanda se declaró culpable declaró que él no había ingresado al dormitorio de la víctima.

Si bien en principio la audiencia de este martes presagiaba una posible extensión de la medida cautelar de prisión preventiva para Rosa Pereira y Rodríguez Larrechart, finalmente el fiscal Robles logró un acuerdo con la defensa de los formalizados y el proceso abreviado fue presentado ante el juez Sebastián Amor.

Cabe recordar que, si bien en las formalizaciones iniciales de los tres implicados en este homicidio se habían imputado delitos vinculados a estupefacientes, finalmente ninguno de ellos fue condenado por esos delitos. Con las condenas de Alpanda, Rosa Pereira y Rodríguez Larrechart el caso del homicidio de Trindade Bascardal se cierra con los tres partícipes sometidos a la justicia y cumpliendo ya las penas.

