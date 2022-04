Otro robo en edificio de lujo de la Brava

Los robos sufridos por varios propietarios del complejo Aqualina de Punta del Este dispararon comentarios y versiones de todo tipo que inclusive llegaron a la ciudad de Buenos Aires, lugar de residencia de los damnificados.

Según consignó la emisora local Fm Gente, uno o varios delincuentes ingresaron en la madrugada de este miércoles a las unidades de planta baja de al menos uno de los cuatro bloques en los que está desarrollado el edificio Aqualina.

Según la referida emisora, los autores del robo ingresaron a varios departamentos alzándose con un botín compuesto de relojes, alhajas y algo de dinero en efectivo. Los bienes robados estaban guardados en el interior de los cofres los que generalmente están apenas amurados.

El portero del edificio escuchó varios ruidos provenientes de la planta baja del edificio que atribuyó al fuerte temporal que se abatió sobre el país en la madrugada de la víspera.

Modus operandi

El complejo Aqualina es de los más caros y exclusivos de Punta del Este con unidades de tres dormitorios cuyo precio supera los U$S1:750.000 o algunos de los penthouses que cuestan entre U$S2:000.000 y los U$s3:000.000.

La reacción de los propietarios no se hizo esperar. “Entraron arrastrándose por el suelo para evitar ser detectados por los sensores”, dijo una de las afectadas. El caso es parecido al robo registrado a comienzos de abril pasado en el edificio Índigo, también ubicado sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este. A diferencia del Índigo –que no contaba con portero o personal de seguridad en horas de noche o de madrugada- el Aqualina sí cuenta con servicio de portería, además de tener contratada a una empresa de seguridad de la zona. Sus propietarios pagan entre U$S 2000 y U$S3000 por mes de gastos comunes. No se descarta que los autores del robo de Aqualina sean los mismos que robaron en Índigo ya que el modus operandi fue el mismo.