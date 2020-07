Para Blás la “Tarifa 9” es “injusta, discriminatoria y abusiva”

En una entrevista brindada recientemente, el diputado y candidato a la Intendencia de Maldonado, Rodrigo Blás realizó, al igual que el también candidato a la intendencia por el Partido Colorado, diputado Eduardo Elinger un fuerte alegato a favor de la eliminación de la denominada “tarifa 9”, que OSE aplica exclusivamente en el departamento de Maldonado. No piensa igual el candidato de Todos por Maldonado, Enrique Antía, para quien la eliminación de esta tarifa implicaría la no concreción de varias obras que OSE debe hacer en el departamento.

“Como defensor de Maldonado no puedo aceptar que haya un trato discriminatorio hacia mi tierra” sostuvo el legislador y agregó que “el presidente Lacalle Pou sabe que estamos en contra, hemos peleado desde la oposición contra esta tarifa diferencial y continuamos ahora que somos Gobierno”.

Blás remarcó que “Maldonado tiene que pagar por OSE lo mismo que paga Artigas, lo mismo que paga Montevideo y lo mismo que paga Canelones” y argumentó que “OSE hace obras en todo el país sin tarifa 9, no sé cuál es la razón que para hacer obras en Maldonado la tengamos que pagar los usuarios de Maldonado” y agregó que “las obras en Artigas las paga todo el país incluso Maldonado”.

Para Blás la tarifa diferencial es un abuso hacia la gente, “tiene que tener una solución que haga a la justicia tributaria de los ciudadanos del departamento y de todos los ciudadanos del país”. “Constantemente digo que Maldonado siempre primero” y en este sentido agregó que “no sea Maldonado que pague siempre el pato de la boda”.

Los mismos derechos

El candidato a la Intendencia por Unión y Cambio señaló, además, que “ha peleado toda la vida para que Maldonado tenga los mismos derechos y mayor atención del gobierno nacional y hoy que somos gobierno vamos a pelear más fuerte por eso”.

Asimismo, dijo que no adhirió a la recolección de firmas que sectores sociales vienen impulsando en el departamento por ser miembro del Gobierno, pero que esto le permite recorrer caminos de diálogo y entendimiento que permitan la derogación total o en etapas de la tarifa diferencial aplicada a Maldonado. Abogó para que “en el próximo presupuesto o durante la gestión de estos 5 años se termine el cobro de esa tarifa que es discriminatoria y abusiva”.

En marco que permite la Nueva Normativa, el candidato a intendente desarrolla la campaña electoral teniendo como eje principal la creación de empleo, proponiendo dirigir la obra pública hacia las iniciativas que generen mayor mano de obra. Propone impulsar la creación de dos zonas francas, una tecnológica y otra médica, un mercado agrícola con abasto municipal y la instalación de una Agencia Departamental de Empleo, se informó desde su agrupación.