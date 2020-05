El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) presentó este viernes en la Comisión Especial que trata en el Parlamento la Ley de Urgente Consideración un informe técnico de 24 páginas que concluye que los cambios propuestos en los artículos que van del 218 al 221 no vulneran la ley integral de lavado de activos en sus obligaciones.

Del informe técnico, desarrollado por el equipo legal y las comisiones técnicas del CCEAU, se desprende que; “No se vulnera para nada la prevención del lavado de activos, al contrario, como el 221 habla de que, al venir bancarizado el dinero, el sujeto obligado lo que tiene que hacer es una debida diligencia simplificada. SENACLAFT está en la misma línea nuestra, en el sentido de que, al venir bancarizado el dinero, ya pasó por los filtros bancarios y nosotros después, además, hacemos el análisis del estudio del cliente, el análisis de donde proviene ese dinero, hacemos todos los análisis.

“De ninguna manera vamos a entrar en la lista gris, o negra como quieran llamarle, si no se cumple eso. Los controles van a seguir existiendo, no estamos vulnerando para nada lo que dice la GAFI”, informó la presidente del CCEAU Cr. Cristina Freire.

En rueda de prensa a la salida de la comisión especial, Freire informó también que se flexibiliza la debida diligencia: “Al venir bancarizado el dinero se simplifica, se hace una debida diligencia simplificada pero no deja de lado todos los artículos de la Ley Integral. Eso significa que cuando hay cualquier tipo de transacción se analiza quién es la persona, de dónde viene, si es de países que podrían considerarse de riesgo, cómo vino ese dinero; se analiza absolutamente todo, está en la Ley Integral. Es una garantía para nosotros porque ya pasó por los controles bancarios”, concluyó.