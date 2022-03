Para el intendente Antía en todos los barrios se nota una muy fuerte militancia por el NO

El intendente Enrique Antía tiene la sensación de que la ciudadanía se está decidiendo de forma mayoritaria por el No. El jefe comunal sostuvo que en las barriadas que lleva adelante con sus agrupaciones encuentra un muy fuerte respaldo al gobierno nacional y su consiguiente apoyo al No en el referéndum del próximo domingo. Antía sostuvo que en todos los barrios se nota una muy fuerte militancia por el No. En esos contactos mano a mano con los vecinos, el jefe comunal asegura que el trabajo es la mayor preocupación que estos le transmiten. Este es el diálogo del intendente Enrique Antía con Correo de Punta del Este a seis días del referéndum del próximo domingo.

–¿Tiene algún pronóstico para el domingo?

-No. Pero en estos últimos días se ha ido afianzando la confianza en el gobierno. Tengo la sensación de que la gente se está decidiendo, mayoritariamente, a favor del No.

-¿Qué le dice la gente?

-Hace semanas que voy a los barrios, haciendo las barriadas junto con las agrupaciones. En esas recorridas me encuentro, por un lado, con muchas consultas pero, al mismo tiempo, con una onda muy buena, muy positiva de apoyo al gobierno. Esto va a contribuir de manera muy fuerte al No en el departamento de Maldonado.

-¿Cómo observa la campaña del Si en Maldonado?

-En todas estas recorridas me encontré solo con una mesita repartiendo listas del Si. No veo militancia, no veo apoyo alguno al Si. Por el contrario, lo que si veo es una enorme militancia y optimismo en todas las agrupaciones del Partido Nacional. La gente se dio cuenta que se hizo un globo a partir de mentiras de todo tipo contra los artículos que la izquierda quiere derogar.

-¿Observa una correlación de apoyo al No respecto al resultado de la elección que ganó en el 2020?

-La gente está conforme con el gobierno nacional. En términos generales. También apoya la gestión departamental. Observa los cambios que se producen en el departamento. Que los reciben de una forma muy positiva. Por supuesto que hay una correlación respecto del apoyo electoral y la que recibe la gestión del Partido Nacional.

-¿Sobre qué temas encuentra ese apoyo?

-El tema seguridad es muy claro. El domingo recorrí el balneario Buenos Aires. El sábado hice lo propio en San Carlos. La gente ahí está viendo una gran mejoría en materia de seguridad. A pesar del gran enfrentamiento que existe entre algunas bandas. La mejoría, según me dicen los vecinos, se da por un mayor control policial en la calle. Aunque no está todo dicho, la gente se nota más respaldada. Eso en San Carlos se está notando muchísimo. La gente saluda el desembarco de la Guardia Republicana, patrullaje, más presencia policial. Y también con las tareas de limpieza o la construcción de veredas por parte de la Intendencia, algo que antes no se hacía. Esto, sin duda, explica el respaldo que los vecinos darán al No el próximo domingo.

-¿El resultado del referéndum tendrá algún impacto en Maldonado?

-El resultado del domingo constituirá un mensaje de respaldo al gobierno nacional. Ese resultado también será muy importante para poder seguir trabajando en el departamento. Luego de dos períodos de gobierno del Partido Nacional, no tengo duda que el departamento de Maldonado quedará en un escalón más alto. La gente no solo observa, sino que, además, aprueba los cambios que se están procesando en el departamento. Maldonado avanza hacia el futuro. Y para poder seguir en ese sentido, precisamos mantener esta estabilidad de respaldo al gobierno nacional en todos los temas como la seguridad y otros.

-Algunos dirigentes blancos me comentan que el próximo domingo es necesario sacar aún más votos que los conseguidos en la elección de 2020 cuando usted resultó electo por tercera vez. ¿Comparte esto?

-No. Esa votación fue un récord. No es ésta una elección electoral de tipo nacional. En las elecciones nacionales de octubre de 2019 le ganamos al Frente Amplio por un margen importante el que, además, en la elección departamental aún fue mayor. Tenemos que quedarnos conformes con mantener un apoyo similar a esos dos resultados.

-¿Y cómo impacta un triunfo del No a nivel nacional?

-El No representa un fuerte apoyo al gobierno nacional, más si se obtiene un buen resultado tanto en Montevideo como en Canelones.

-Las encuestadoras aseguran que la mayoría de los indecisos están en el interior del país.

-El interior del país va a responder con mucha fuerza a favor del gobierno nacional. Con mucha fuerza. Se va a notar mucho ese mano a mano que tienen las agrupaciones del Partido Nacional, tanto de Maldonado como del interior del país. El trabajo cercano que hacemos con los vecinos, en todos los departamentos, será muy importante en esta instancia. Y se va a notar.

-¿Cómo fueron esas barriadas que llevó adelante en estas semanas?

-La coalición multicolor definió una cosa muy interesante en Maldonado como el hecho de iniciar la campaña una vez culminada la temporada. El lunes siguiente a esa finalización dimos el puntapié inicial. Hasta ese momento todo el mundo estaba en otra cosa como trabajando y defendiendo los espacios de trabajo. Si bien en otros puntos del país se había dado una fuerte polarización en las semanas del verano, en Maldonado la gente estaba en otra cosa. A partir de terminada la temporada, salieron todas las agrupaciones.

-¿Cómo definieron la estrategia?

Acá la Departamental del Partido Nacional convocó a todos los partidos y se cumplieron varias reuniones generales. Luego cada uno por su cuenta salió a laburar. Hay un despliegue muy importante con gente en todos los barrios. Un boca a boca muy importante. En mi caso tengo el trabajo diario en la Intendencia, pero luego me hago tiempo con los programas de radio en todas las emisoras del departamento, concreto reuniones en casas de familia en todos los barrios. Salgo a apoyar el trabajo de las agrupaciones que recorren todos los barrios. Esta movida me permite escuchar lo que está pasando en todos los barrios. Es necesario tener ese contacto directo y diario con los vecinos para poder implementar las mejores políticas de apoyo a los vecinos.

-En esos contactos diarios, ¿recibe consultas de los vecinos sobre el referéndum o de algunas necesidades de los mismos?

-Los vecinos hablan del referéndum, me piden la lista del No -en términos generales muy simpáticamente- pero también aprovechan y me hablan de temas del barrio. Hay otros que nos señalan que votan por la otra opción y nosotros nos retiramos muy respetuosamente porque hay que respetar la decisión de cada ciudadano. A mí me interesa que los vecinos me hablen de los temas que le preocupan del barrio. Los escucho atentamente. En cada lugar que vas te encontrás con alguna cosita para mejorar. Eso forma parte del gobierno porque lo primero que debe hacer todo gobernante es escuchar a los vecinos. Además, como en cada barriada voy con los alcaldes o concejales del lugar y los funcionarios de obras es muy importante que éstos también escuchen los planteos de los vecinos.

-¿Cuál es el planteo común de los vecinos? ¿La limpieza, la seguridad?

-Los vecinos saben que el tema seguridad no es nuestro. Y hoy no es el tema importante para los vecinos. El trabajo es uno de los temas importantes que preocupan a los vecinos. Además, como se dio el cierre de la temporada, los vecinos están expectantes de lo que pueda pasar con el tema trabajo. Luego me piden que se limpie en tal lugar, que se corra el contenedor, que se construyan veredas acá o allá. Planteos de todo tipo que deben ser solucionados como corresponde.

-¿Qué le plantearon los vecinos del Balneario Buenos Aires?

-Fue algo vinculado al acceso a la Escuela en las calles 33, 34 del balneario donde observamos como construir una alcantarilla para poder cruzar la cañada del lugar. En estos “mano a mano” aprovecho para explicar a los vecinos que integran las comisiones barriales lo que tengo pensado hacer en los próximos meses. Y cuando te preguntan se arma una ronda muy interesante en que se enteran de las perspectivas que tenemos en la Intendencia para adelante. También nos transmiten sus puntos de vista. Algo que tomamos en cuenta. Esa cercanía es muy importante para la gestión de gobierno.

-Entonces es una mezcla de gestión y de campaña por el No.

-Por supuesto. Acá estamos defendiendo mucho al gobierno nacional porque éste ayudó mucho a Maldonado.

-¿Cómo es esa ayuda del gobierno nacional?

-Si bien la Intendencia tiene mucha cosa por su cuenta. Hay cuatro o cinco cosas que llevó adelante el gobierno nacional en respaldo a Maldonado que antes no las teníamos. Por un lado, está lo que se hizo en materia vial que ha sido muy importante.

-¿Considera que el anuncio de Darío Pérez de votar por el No generó un impacto fuerte en la ciudadanía?

-Él tiene una gran cantidad de seguidores. Inicialmente Darío Pérez había anunciado que votaría en blanco. Después, claramente a favor del No a medida que fue analizando su situación. No sé cuál será del destino de Darío Pérez. Si sé que en esta apoya al No.

Adjudican concesión para construcción de doble vía entre Pan de Azúcar y Rocha. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjudicará en las próximas horas la concesión para la construcción de la doble vía de la ruta nacional Nº 9 entre las ciudades de Pan de Azúcar y Rocha. La novedad fue adelantada por el intendente Enrique Antía en las últimas horas luego de la reunión que mantuvo días atrás con el ministro de transporte y obras públicas, José Luis Falero.

“El jueves estuve con el ministro de Transporte José Luis Falero que vino a ver el trabajo que se lleva adelante en la ruta 93 y los Arrayanes. En ese lugar aproveché para mostrarle la necesidad de reformular el acceso a Punta Negra en la Ruta Interbalnearia. El ministro se comprometió a definir una solución a este tema porque en cualquier momento puede haber un grave accidente”, indicó Antía.

“En ese encuentro, Falero me confirmó la adjudicación de esta obra que es de las más importantes para el departamento de Maldonado. Esa obra será muy positiva porque, además, nos permitirá armar una conexión por Los Ceibos”, explicó Antía. “Ahí tenemos mucho tránsito pesado que es necesario atender cuanto antes. Además, me confirmó las obras en la ruta 12 en el tramo comprendido entre ruta 9 y Lavalleja”, añadió.