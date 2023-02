Para el ministro Mieres la reforma de la seguridad social “es necesaria, promueve la equidad y garantiza la sostenibilidad del sistema”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres subrayó que “la reforma de la seguridad social que promueve este eobierno es necesaria”, ya que “surge de la necesidad de garantizarle a las próximas generaciones que van a poder percibir jubilaciones adecuadas y abarcativas para todos”.

Además, destacó la “equidad” que promueve dicha reforma, porque “el 50 % de los jubilados de menores ingresos, con el nuevo régimen van a tener mejores jubilaciones. Y el otro 50 % van a tener jubilaciones iguales o mejores” que las actuales.

Asimismo, señaló que la reforma “busca crear un único sistema de seguridad social”, donde “todos los servicios de retiro tengan reglas de juego similares”.

“El proyecto que llega al Parlamento es un proyecto discutido ampliamente a lo largo y ancho del conjunto de la sociedad”, sostuvo el ministro, y explicó que se trata de una reforma gradual, de largo plazo; no de un cambio repentino, “una reforma a la uruguaya”, explicó.

El jerarca manifestó que todos los países que tienen las características demográficas del Uruguay tienen edades de retiro de 65, de 67 años. Al respecto, expresó que estructuralmente en Uruguay la expectativa de vida es cada vez mayor y la gente llega a más edad en mejores condiciones.

Necesaria e imprescindible

Por otra parte, señaló que las nuevas generaciones tienen pautas de reproducción más tardías; demoran más la maternidad y la paternidad, y, por lo tanto, tienen menos hijos. “Esta combinación de ambos elementos lleva a los problemas de sostenibilidad que actualmente tiene en el sistema de seguridad social tal cual está. Por eso (la reforma) es necesaria y es imprescindible”.

Mieres explicó además que para las personas que hoy tienen más de 50 años el único cambio es que se van a poder jubilar y seguir trabajando. “Este sí es un beneficio muy importante”, consideró.

El ministro expresó que los menores de 50 años van a tener que extender sus años de trabajo hasta los 65 años (dentro de 12 o 15 años que es cuando se van a producir las primeras jubilaciones), pero van a obtener jubilaciones mejores o iguales a las actuales.

Según los informes técnicos del Banco de Previsión Social, con el nuevo sistema el 50% de las jubilaciones más bajas aumentarán, y el 50% de las jubilaciones más altas serán iguales o mejores, reiteró Mieres. Y enfatizó en la especial preocupación del Gobierno al diseñar este nuevo sistema para que la gente no ganara menos.

Por otra parte, Mieres lamentó que desde la oposición (tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT) lo único que se han recibido son críticas, ataques y cuestionamientos, tanto en la etapa previa de preparación de la propuesta de reforma como en la actual discusión parlamentaria. “Nunca ni un solo documento, ni una sola hoja, diciendo qué harían ellos, aunque durante la campaña electoral compartían la necesidad de la reforma y participaron de todas las instancias de elaboración del proyecto presentado”, manifestó.

Por último, Mieres subrayó que desde el Gobierno no se están calculando costos políticos ni cálculos electorales. “Estamos respondiendo a la necesidad de nuestra gente; estamos asumiendo la responsabilidad de que este cambio hay que hacerlo, y si no se hace ahora, cuando se haga en el futuro, porque hacerse hay que hacerlo, se va a hacer a las corridas y va a ser mucho menos pausado, mucho menos gradual y mucho más duro para las generaciones que vienen”.