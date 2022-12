Para Enrique Antía propuesta de presidencia alternada en Congreso de Intendentes “no es seria”

Para el jefe comunal la propuesta de presidencia compartida, al no haber acuerdo entre los candidatos del Frente Amplio “legalmente era imposible”, “no viable” y un “cachetazo institucional para el Congreso de Intendentes”.

Enrique Antía que participó del recambio de autoridades en Montevideo, aseguró que al no haber acuerdo en la coalición de izquierdas se decidió que asuma el intendente de Flores, Fernando Echeverría, quien había sido propuesto como primer vicepresidente por los nacionalistas.

El intendente dijo que Echeverría es un gran administrador, muy honesto, sano y gran articulador, un hombre que no falta nunca a las reuniones y garantiza a los jefes comunales estar presente en las decisiones que se tomen.

Antía también valoró la gestión de la mesa saliente, con Guillermo López a la cabeza, quien jerarquizó al Congreso de Intendentes y le dio un espacio a nivel nacional que demostró que las intendencias son parte de un gobierno de cercanía.

El flamante presidente dijo que ahora hay que trabajar y lo importante es el apoyo unánime de los 19 jefes comunales.

Para López hay un compromiso de fortalecimiento del congreso como institución. La unificación de temas como libreta única está en carpeta porque solo resta concretar la plataforma informática.

El emprendedurismo será clave como política para los uruguayos, acotó el nuevo presidente. Antía asistió al congreso acompañado por el Prosecretario, Álvaro Villegas.