Para jerarca de Turismo “es el mejor comienzo de temporada desde los ‘80”

El gobierno desborda entusiasmo y califica el inicio del verano en curso como el mejor desde los años ochenta, es decir, hace más de cuarenta años atrás.

“Mi vínculo con Punta del Este comenzó en 1980, es esta entonces mi temporada número 42 ya sea desde la actividad privada o la pública. Lo anterior me permite decir, con relativa propiedad, que es este el mejor inicio de temporada que yo haya visto en todos estos años”, sostuvo en las últimas horas el subsecretario del ministerio de Turismo, Remo Monzeglio en una nota que hizo circular entre los medios de comunicación.

Monzeglio, un experimentado empresario del sector turístico, encuentra la explicación a semejante resultado de la temporada en una combinación de factores. Uno de ellos es la llegada de vuelos privados en cantidades no conocidas inclusive, antes de la pandemia que azotó el mundo y al país desde el viernes 13 de marzo de 2020.

“Vuelos comerciales totalmente llenos con tarifas prácticamente al doble que antes de la pandemia. Dejo constancia que todavía no hemos recuperado los mismos vuelos ni la conectividad prepandemia, pero este dato igual es por demás alentador”; aseveró Monzeglio.

El subsecretario continuó. “Récord absoluto en estas fechas de llegadas de vuelos privados. Estos turistas de altísimo poder adquisitivo llegan tanto en aviones propios como en vuelos contratados lo cual se hace cada vez más accesible y a la vez, obviamente más común”.

También otro récord de escalas de Cruceros en los últimos 8 años, 60 escalas previstas para Punta del Este y 120 para Montevideo.

Tax free y ocupación hotelera

Monzeglio también detalló la recuperación de las ventas mediante la modalidad de Tax Free a niveles del 2019 con el 65% de las transacciones. “Esto marca claramente que menos gente realiza menos compras, pero por mucho más dinero por lo que el segmento de turistas de poder adquisitivo alto se percibe también en esta modalidad de compras”, agregó.

“Ocupación hotelera al 100 % y si bien no puede garantizarse la misma ocupación a nivel inmobiliario hay que tomar en cuenta que, entre otros, este año inauguraron, la Torre Trump, Fendi Chateaux Residences y Torre de Apartamentos en Crystal Lagoon de Solanas, todos ellos dirigidos a un público de altísimo poder adquisitivo. Hay además récord en metros2 a construirse en Maldonado, la mayoría de categoría superior”, indicó Monzeglio más allá que la cantidad de metros cuadrados a construirse sea un indicar de visitantes arribados a nuestras costas.

“Ampliación destacable de la oferta gastronómica tanto en cantidad como en calidad. Según el propio Intendente Antía en la pandemia cerraron unos 100 restaurantes abriéndose ahora más de 150. No puede soslayarse la oferta gastronómica de los clásicos paradores de la mansa, destacándose I’Marangatu’ , Restó ecosustentable, el remozado Ovo Beach del Enjoy, el Restó‘ Magnum convertido también en permanente centro de eventos cuyo personal ya supera el centenar de personas. A no olvidar tampoco el Parador Pedro FIGARI, allí funciona la Escuela de Alta Gastronomía de la UTU donde sus alumnos pueden practicar y a la vez ofrecer platos y bebidas de muy buen nivel a un costo razonable”, añadió

“Sobre la Brava también hay varios paradores reabriendo remodelados, dirigidos también a un público exigente y de gran capacidad de gasto”, señaló en su nota.

Las amarras y los megayates

“Record histórico en el puerto de Punta del que cuenta con 520 amarras, en este momento con 100% ocupación y reserva, además hay 50 embarcaciones en lista de espera. En guardería hay 330 embarcaciones, 100 % ocupada y 70 embarcaciones en lista de espera. Resumiendo, hoy en el Puerto de Punta del Este hay un total de 850 embarcaciones y dos megayates en la Bahía de Maldonado”, expresó

“Todo lo anteriormente detallado configura lo que para mi es ‘el mejor inicio de temporada que yo haya visto en cuatro décadas’. Algunos de estos datos pueden haber sido superados anteriormente, pero es la conjunción de todos ellos lo que sostiene mi aseveración. ¿Esto garantiza que el resto de la temporada (sobretodo después del 15 de enero) seguirá manteniendo esta tendencia? No, de ninguna manera lo garantiza, sería casi imposible en una situación normal menos puede pensarse en etapa post pandémica”, sentenció Monzeglio.

“La ‘masificación’ lograda en años como el 2017 difícilmente podrá recuperarse rápidamente ya que ni el mundo es el mismo ni, menos aún, la Argentina es la misma. La situación financiera de nuestros vecinos, con más de 10 diferentes tipos de cambio del dólar, nos indica claramente que recuperar la cantidad de turistas ingresados en esos años llevará un tiempo prolongado. Mientras tanto bienvenido sea este tipo de turismo que está llegando a nuestro principal balneario en donde históricamente el 65% de los turistas eran argentinos y los brasileños representaban un 15%, es decir que, cada cuatro turistas argentinos venía un brasileño”; sentenció. “Si para muestra basta un botón, en este principio de temporada ha entrado un brasileño cada tres turistas argentinos y esto puede explicarse de dos maneras; la reacción a nuestra constante promoción en el sur de Brasil y la retracción del turista argentino de poder adquisitivo medio que deja espacio al ingreso de turistas de otras nacionalidades, lo cual en ambos casos, es altamente saludable”, finalizó el subsecretario del Ministerio de Turismo.