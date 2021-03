Tras la realización la semana pasada de su Plenario Gremial, la Federación Médica del Interior manifestó su preocupación por el incremento de los casos activos de Covid-19 en el interior del país “ante la habilitación de actividades que han fomentado la movilidad y la presencialidad”.

A un año del primer caso positivo detectado en el Uruguay “la situación en el interior es alarmante. Actualmente hay siete departamentos que están en rojo según el índice de Harvard, acumulando 2.507 casos activos”, señaló el comunicado.

A nivel nacional, el 51% de los casos activos de todo el país está en el interior y esta situación se torna más grave al norte del Río Negro, zona en la que se agrupa el 79% de los casos activos de los departamentos que están en rojo.

“Somos los primeros defensores de la atención presencial. Sin embargo, por la seguridad de los pacientes, por la de sus familias y por la de nuestros colegas creemos que no es acertada la decisión general de regresar a la atención presencial “en el interior””, como si nuestra realidad fuera una sola, señalaron

Diversos

“Los escenarios son sumamente diversos y es por eso que FEMI ha solicitado una reunión de carácter grave y urgente a las máximas autoridades sanitarias del país, con el objetivo de que se analicen las situaciones por separado. Incluso el sentido común puede hacer notar que hay zonas en las que el regreso a la atención presencial es viable y segura. Del mismo modo, no creemos que sea segura ni responsable esta realidad de atención presencial en las zonas en las que el peligro es inminente. Rivera y Río Negro son claros ejemplos, ya tomaron algunas medidas, y creemos que hay otras zonas en situación similar que mecen ser analizadas individualmente”, prosiguió el comunicado al tiempo de destacar que no imaginaban “que un año después íbamos a tener que escribir estas líneas otra vez, pero solicitamos encarecidamente a la población que se extremen las medidas de cuidado, respetar el distanciamiento, usar mascarillas y no recurrir a los centros de asistencia salvo casos graves y urgentes”.

Al final del comunicado los médicos destacaron que el equipo de salud ya está siendo vacunado, “somos más de 27.000 vacunados dentro de los grupos de prioridad y esa cifra se incrementará sustancialmente la semana que viene”. También solicitaron a la población que en cuanto le sea posible se agende para recibir la mejor vacuna: la primera que tengan a su disposición.