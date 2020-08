Durante una conferencia de prensa que se realizó el viernes pasado, el ex diputado Andrés Carrasco anunció que no estaban dadas las condiciones para su candidatura a la Intendencia, por lo que, en consenso con los militantes del Partido en el departamento, se decidió apoyar a Enrique Antía en las próximas elecciones departamentales.

Afirmó que el Partido Independiente en Maldonado trabajará junto a los líderes de Todos x Maldonado con quienes mantiene valores y principios en común. “Trabajaremos desde las coincidencias, de proyectos e ideológicas”, dijo Carrasco. “Nos han enseñado a trabajar en equipo y vamos a hacerlo desde el lugar que Enrique Antía entienda que podemos apoyar”, afirmó.

En tanto el candidato y ex jefe comunal dijo que no hay nada más lindo que coincidir en un proyecto departamental, y más hoy cuando el Gobierno Nacional está integrado por una coalición. “Tenemos claro que hay que hablar poco y hacer mucho en el departamento”, afirmó Antía.