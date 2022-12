Peajes: se puso en marcha el Pase Turista para vehículos extranjeros

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, junto a su par de Turismo, Tabaré Viera, anunció hoy – en conferencia de prensa – que esta temporada se pondrá en marcha el Pase Turista, lo que permitirá a los vehículos con matrícula extranjera, contar con el tag de telepeaje para evitar demoras en los puestos de recaudación. “Para que aquel turista que ingresa al Uruguay tenga la tranquilidad de que al momento que ingresa por una frontera y hasta llegar a destino se le facilita todo este proceso en la colocación del tag, porque puede pagarlo una vez que llegue a través de las redes de cobranza” expresó el jerarca de Transporte. Para registrar su pase turista, los interesados deberán acceder a http://telepeaje.com.uy/paseturista o a la APP “Telepeaje uy” e ingresar los datos solicitados. Luego de finalizado el registro, recibirá por email un usuario y clave con el cual podrá ingresar en la web o app para consultar su cuenta de Telepeaje.



Circulación fluida

Falero destacó el beneficio de este nuevo sistema como facilitador para la circulación fluida del tránsito en los puestos de peaje: “este es un proceso que nos ha dado mucho trabajo, un sistema de desarrollo informático complejo, pero aspiramos a que tengamos una temporada de un tránsito mucho más fluido. Indudablemente el solo hecho de no tener que parar a pagar en efectivo ya ahí genera una mejora en los tiempos. Y si a esto se le suma una información adecuada para que aquellos que no viven en Uruguay y no están al tanto de la situación, es una situación complementaria favorable que va a generar una mejor circulación.”

Cuando llegue a su destino dispondrá de tiempo para efectuar el pago de los peajes transitados y los de regreso indicando su documento de identidad en ABITAB – REDPAGOS (en efectivo), en las oficinas de los peajes (tarjeta de crédito o débito) o de forma online en http://telepeaje.com.uy/recargar.

Barreras bajas

La implementación del sistema automático de peajes en algunos puestos de las rutas del país generó más de una complicación a los turistas extranjeros, en su gran mayoría argentinos, que no tenían colocados los tags que permiten pasar por cada puesto de peaje automático. Se registraron demoras y el consiguiente malhumor de visitantes y de uruguayos que se vieron atrapados en algún embotellamiento causado por este tema.

Las obras siguen

Además, el ministro de Transporte aseguró que, este verano, se va a seguir trabajando en la mejora de las obras de infraestructura sin afectar el tránsito “en aquellos lugares fundamentalmente de zonas turísticas (…) por la necesidad de tener una doble vía donde hay una. Le hemos encomendado a las empresas que en aquellos lugares donde ya se está en ejecución, durante el período estival no se trabaje sobre la actual ruta sino sobre la ruta nueva a construir.”

En la conferencia participaron también el Subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), José Luis Puig, el Gerente General de la CVU, Cr. Jorge Olazabal y el director de CVU, Ing. Ramón Díaz.