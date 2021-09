Pepe Pereyra continúa con su gira “mano a mano” por todo el país

Fiel a su estilo de no tener medias tintas a la hora de dar sus opiniones, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, y candidato por el orden empresarial en las próximas elecciones del BPS, José Pereyra, dijo este fin de semana en Florida, que el BPS representa el “veneno” contra los empresarios, que ha sido fomentado además por el PIT CNT, con dirigentes que son “propensos al descanso”, refiriéndose así al candidato de la central obrera, Ramón Ruiz, quien busca ser reelecto para representar a los sindicatos.

Para Pereyra este dirigente es “parte del veneno cultural” que tiene el BPS y que ataca al empresario hacia afuera, pero desde adentro lo hace en forma diferenciada, haciendo hincapié contra las PYMES.

En Florida, el candidato agregó que hay gente que vive hace años “de la lucha de clases” y desde el PIT CNT y su representante en el BPS, se ha generado una cultura contra el empresario y no se percibe que hacerlo es ir contra el desarrollo del país.

Pereyra señaló que hay gente a la que no se le conoce trabajo. Los dirigentes son “propensos al descanso”.

El interior abandonado

“Desde el BPS se abandonó el interior del país por parte de quienes hoy ocupan la representación a nivel empresarial y esto ha motivado la competencia de cara a estas elecciones del 28 de noviembre”, sostuvo, además de afirmar que “hoy son mayoría los que buscan un cambio con estos comicios”. La opción, según afirmó, es entre la continuidad, “que hace 15 años predica inacción, así como una gestión de la nada, que ya lleva casi 30 años en el seno del BPS y no defiende a los empresarios, o el cambio”. Pereyra encabeza la lista 26 que cuenta con el apoyo de las cámaras regionales del Este, así como de Un Solo Uruguay, quien postula además como candidato por el orden social a Luis Lisboa, y por el orden de los trabajadores, Virginia Vaz. Durante esta semana continuará su gira por todo el territorio nacional, desde donde se comprometió a una gestión de cercanía cuando asuma, concurriendo asiduamente al interior del país.