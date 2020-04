Piden a pacientes con distintas patologías que agenden consulta en su prestador de salud

El Sindicato Anestésico Quirúrgico inició este miércoles una campaña para convocar a los uruguayos con distintas patologías para que no dejen de hacer las consultas pertinentes a su médico especialista y se agenden en su prestador de salud, donde los profesionales se comunicarán a la hora acordada.

El tema estuvo sobre la mesa este martes en una reunión que los anestésicos quirúrgicos tuvieron con las principales autoridades de la JUNASA, donde se acordó que, sin dejar de destacar que lo más importante es no trasladarse a los centros de salud para evitar posibles contagios de Covid 19, sí es de vital importancia hacer las consultas pertinentes a su médico, el cual procederá a definir si compete o no el traslado a la institución médica.

Consultar

“Queremos trasladarle a nuestros pacientes que se continúen agendando a las consultas, no para que asistan sino para que su especialista pueda llamarlo por teléfono a la hora de la consulta y definir si lo tiene que ver presencial en los días siguientes o pedirle estudios además de repetirle la medicación habitual”, expresó el Vocero del SAQ Dr. Daniel Montano.

En ese sentido, los más de 2000 profesionales nucleados en las 14 sociedades científicas que integran el SAQ convocan a quedarse en casa sabiendo que “Estamos cerca. Agendate y te llamamos”.

Las Sociedades Científicas que integran el SAQ son: Asociación Uruguaya de Oftalmólogos, Sociedad de Anestesiología del Uruguay, Sociedad de Cirugía del Uruguay, Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay, Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Cirugía Cardíaca y Perfusión, Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, Sociedad Uruguaya de Cirugía Plástica y Reparadora, Sociedad Uruguaya de Cirugía Vascular y Endovascular, Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva, Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, Sociedad de Ginecología del Interior y Sociedad Uruguaya de Urología.