“Pirata de La Barra”: impulsor de una inolvidable jornada de limpieza de playa

El pasado sábado 18 se festejó el Día Mundial de Limpieza de Playas. Fueron muchas las actividades organizadas a lo largo de la costa uruguaya para concientizar sobre el problema de los plásticos en el mar. Aprovechando la fama de “Pirata”, el perro influencer más querido por todos los que viven o visitan la Barra, se organizó una búsqueda del tesoro en la playa de La Posta.

Para esto, se utilizaron los objetos recogidos en la costa por nuestro amigo playero y una serie de pis-tas. Muchos niños participaron de la actividad, fueron resolviendo los enigmas mientras recorrían la playa y finalmente dieron con el preciado cofre que estaba enterrado en la arena. Para sorpresa de los chicos, el cofre contenía muchos juguetes de material reciclado y otros plásticos que resultaron útiles para formar creativas imágenes sobre la arena. Al terminar la tarde el resultado no pudo ser mejor: los niños corrieron felices de un lado al otro, de una bicicleta a una tabla de surf, de ahí a caminar diez pasos y desenterrar una pata de rana, buscar un tótem de piedras y encontrar un baúl enterrado. No sólo eso, varios juguetes en desuso fueron reciclados y la playa quedó limpia de plástico. Y por último, pero no menos importante: los niños entendieron la posibilidad de reutilizar los plásticos. Algo que todos deberíamos entender, no sólo los más pequeños.

Para los que no lo conocen, Pirata vive hace más de 15 años deambulando por el barrio sin que nadie se proclame su amo. Él y sus amigos son conocidos, queridos y cuidados por todos en La Barra. Para saber más de él pueden ver su Instagram @pirata_de_la_barra