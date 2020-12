Pirata es un perro callejero que vive libre en La Barra y tiene su propia cuenta de Instagram con más de 450 seguidores. Un grupo de vecinos caritativos lo cuidan y le abren las puertas de sus hogares a él y a sus amigos. Recientemente hicieron gorras y una obra de arte con su inconfundible imagen, lo recaudado por la venta del merchandising es volcado a la compra de comida e insumos veterinarios para la manada liderada por Pirata. En vista de su creciente notoriedad este medio decidió entrevistarlo. Esta es la nota que nos dio en exclusiva:



Cuestionario Proust abreviado (versión canina) para el Pirata de La Barra



• ¿Principal rasgo de su carácter?

Al ser un perro que deambulo tantos años por La Barra, donde todos me reconocen y varios son los que me dan de comer; eso me hizo muy sociable.



• ¿Qué cualidad aprecia más en un perro?

Fidelidad, sinceridad, sencillez



• ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

Fidelidad, sinceridad, sencillez



• ¿Su perra ideal es?

Pipi sin dudas, compañera fiel por muchos años ahora andamos algo distanciados pero mantenemos la buena onda y nos juntamos seguido y con el Negro y Bobi.



• ¿Qué espera de los hombres?

Con todo esto que está pasando espero que se hayan dado cuenta y aprendan un poco más de nosotros “los animales” de cómo vivimos sin arruinar lo que nos mantiene bien y vivos.



• ¿Su principal defecto?

El vivir en un lugar donde la mayor parte del año hay poca densidad de todo, despierta como un sentimiento de territorialidad del vecindario, y muchas veces me sale de tener que marcarle el terreno a más de uno…



• ¿Su ocupación favorita?

Influencer. En realidad, mi principal ocupación es cuidar el lugar, darle mi cariño a los que vienen de visita y proteger las playas ladrándole a todo aquel que veamos atentando a su conservación; pero ya desde hace un tiempo gracias a la popularidad de mi cuenta de IG (@pirata_de_la_barra) me estoy ganando unos $ (con las gorras) para zafar y comer con mis amigos todo el año, o para dormir cómodos cuando hacemos fotos en algún hotel.

• ¿Su ideal de felicidad?

Seguir así de libre hasta estirar la pata y que me recuerden por eso.



• ¿Cuál sería su mayor desgracia?

Que nunca más abran las fronteras



• ¿Qué le gustaría ser si no fuera un perro?

Alcalde de la Barra



• ¿Qué ventaja le ha dado la falta de un ojo?

Seguro recibí más cariño y solidaridad que si tuviera los dos, y eso nos dio de comer a mí y varios más. Me alegra saber que la mayoría de las personas tiene ese rasgo solidario; lo que no entiendo porque muchos no lo manifiestan entre ellos.



• ¿Qué hábito ajeno no soporta?

El que ensucia las playas. Los fumadores que apagan los cigarrillos en la arena como si fueran ceniceros, y para colmo algunos de ellos encima protestan por los perros en la playa. Debería ser al revés, nosotros no ensuciamos como los humanos.



• ¿Qué le recomendaría a los hombres?

Los que disfrutamos de la naturaleza estamos obligados a hacer algo por ella. Mi consejo, ¡cuidarla!



• ¿Qué cambiaría de la Barra?

Una cebra en la ruta a la altura de la Posta que ya no se puede cruzar tranquilo, y ya que el progreso es evidente se viene acercando, armar un plan inteligente. Las torres que nos tapan la puesta de sol no son un buen ejemplo.



• ¿Cómo lleva la fama?

Tranqui, siempre aprovechándola para comer y darle de comer a mis amigos.



• ¿Cuál es el estado típico de su ánimo?

Los años pesan y ahora estoy muy tranquilo, voy a la playa, pero ya dejé un poco eso de andar con la manada



• ¿Qué defecto le inspira más indulgencia?

¿Lo qué? no te olvides que soy un perro…



• ¿Tiene un lema?

Vive libre.

Corresponsal: Florencia Sáder