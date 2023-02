Piriápolis: hombre que fue arrojado al agua durante una pelea callejera salió por sus propios medios y no quiso radicar denuncia

En los últimos días se viralizó en redes sociales un video de un desorden en la Rambla de los Ingleses y calle Pedro Visca, en la ciudad de Piriápolis. Sobre el tema la Jefatura de Policía de Maldonado informó este martes que sobre las 5.30 del sábado 4 de febrero se recibieron llamados al Servicio de Emergencia 9-1-1 informando que en el lugar habría varias personas promoviendo desorden, por lo que se enviaron móviles. Una vez allí, los efectivos policiales informan que no se observan problemas en la zona.

No obstante esto, y gracias a las indicaciones de los visualizadores del Centro de Comando Unificado, los agentes pudieron identificar a un hombre de 30 años que salía de la playa caminado y que minutos antes había sido arrojado por otros a la playa, en una zona rocosa.

Una vez identificado manifestó que tuvo una riña con otros jóvenes que lo habían arrojado al agua, pero que no iba a radicar la denuncia y no deseaba ser asistido sanitariamente.

Además, los efectivos no constataron lesiones visibles.