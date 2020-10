Por la Lic. Paula Bianchi

Comunicación Estratégica, Gestión Ambiental y Cambio Climático





Días pasados se presentó públicamente el Plan local de Ordenamiento Territorial de la cuenca de la Laguna del Sauce, principal fuente de agua potable del departamento de Maldonado, y que se encuentra en un proceso de contaminación por exceso de nutrientes denominado eutrofización (Ver recuadro). El documento fue sometido a audiencia pública, instancia donde se recogieron comentarios y sugerencias de parte de organizaciones de la sociedad civil, grupos de vecinos, la academia y la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce.

Se trata de uno de los primeros planes regionales de ordenamiento territorial del país. Presenta varios aspectos novedosos y ambiciosos, así como otros más críticos que requieren una revisión y ajuste en su versión final. Contempla una primera fase de medidas cautelares a una segunda de aplicaciones más diversas, un plan de acción, monitoreo y control futuro.

Si bien la cuenca de la Laguna del Sauce presenta la ventaja de pertenecer en su totalidad a un único departamento, lo que facilita la toma de decisiones de medidas tendientes a su conservación, tomó años implementar un Plan de Acción para revertir el deterioro ambiental. Los primeros diagnósticos datan de 1989 (OSE-VIAK), 1993 (SIENCO), 2001 (URAGUA) y 2010 (Steffen & Inda, 2010). En 2015 se aprobó el Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental y la Disponibilidad como fuente de Agua Potable de la Cuenca Hidrológica de la Laguna del Sauce con 12 medidas tendientes a controlar, revertir y detener el proceso de deterioro de la cuenca. Tras la asunción del ahora reelecto Intendente Enrique Antía, se contrató a Diego Capandeguy como consultor externo para elaborar el anteproyecto normativo “Estrategia Preliminar De Ordenamiento Territorial”. Fue elaborado en dos fases: una diagnóstica entre 2015 y 2016, y una propositiva entre 2018 y febrero 2020.

La propuesta elaborada se compone de cuatro objetivos principales: 1) reducir las potenciales afectaciones ambientales negativas sobre la calidad y cantidad del agua de la Laguna del Sauce como principal fuente de abastecimiento de agua del departamento; 2) orientar los procesos que se dan en territorios, tanto en curso como otros parcialmente predecibles; 3) aportar criterios para la ideación, localización y gestión territorial de algunas actuaciones públicas de diverso formato, sean o no de iniciativa de la Intendencia de Maldonado; y 4) facilitar la acción de la sociedad civil y de los operadores privados y públicos en el manejo del territorio de esta cuenca, de forma tal que contribuya a su mejor desarrollo local y zonal.

Dentro de los aspectos destacables del plan está la sectorización del suelo, la cual realizan desde el punto de vista de la ecología del paisaje, y contempla atributos geográficos, ecológicos e identitarios. Identifica y reconoce la configuración espacial dada por las áreas naturales, “con el objetivo de enfatizar y optimizar las conexiones entre sitios, especies y poblaciones, maximizando la biodiversidad de este territorio y reducir las posibles afectaciones hídricas adversas”. Al mismo tiempo, identifica áreas y problemáticas que puedan dar lugar a otras necesidades de investigación y/o requerir una planificación específica.

El plan explicita que “buscará reducir del proceso de urbanización al suelo identificado como “Matriz natural”, fundamentado en sus valores ambientales y paisajísticos, y en su rol para la gestión sustentable de los recursos hídricos”. Este es un aspecto crítico, ya que se relaciona con el atributo de que el suelo rural sea potencialmente transformable, punto éste que ya es foco de controversia en algunos proyectos inmobiliarios que pretenden desarrollarse en áreas estratégicas del punto de vista ecológico en Maldonado (proyecto Marina Beach en San Vicente, por ejemplo). Al respecto, la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce valoró como muy positivo la reducción de superficie potencialmente transformable, pero sugiere quitarle dicho atributo a la zona de cuenca media, en torno a arroyos Pan de Azúcar y Sauce, tributarios principales de la laguna, por el deterioro ambiental y sus efectos en la calidad de agua. El plan establece una zona de amortiguación para dichos tributarios (definida como tutela dentro del plan) de 45 mts, superficie que la comisión entiende insuficiente.

Por otro lado, si bien se reconoce la cuenca como una unidad operativa y en la cual se buscará articular la matriz natural con su matriz productiva,no deja de reconocerse como uno de “los principales retos de la política y gestión territorial” actual. Compatibilizar objetivos de conservación ambiental y de desarrollo local, más cuando se trata de ecosistemas vulnerables e impactados por la acción del hombre como es el caso de la Laguna del Sauce, implica priorizar lo ambiental y social por sobre lo económico. Más si se habla de un recurso tan fundamental para la vida como el agua.

Debilidad

Para el Dr. Néstor Mazzeo, investigador del Centro Universitario Región Este – Universidad de la República, Director del Instituto SARAS e integrante de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce, uno de los aspectos más débiles del plan es la definición de las unidades de paisaje, por considerar que están definidas de forma fragmentada. Si bien se tomaron aspectos de la geomorfología y de la vegetación, no fueron incorporados aspectos culturales, atributo que define, junto a los anteriores, las unidades de paisaje. Este último componente no llegó a desarrollarse, y, según el investigador, es fundamental incorporar un catálogo de unidades de paisaje operativo y que además considere los bienes y servicios que brindan, sobre todo poniendo énfasis en cuanto a la cosecha de agua (cantidad y calidad).

Otro aspecto clave para la conservación y la gestión, que no está claramente definido en el plan: la gobernanza, tanto en lo que respecta a la implementación del plan como en lo que refiere al control y fiscalización de las medidas. Al respecto, se menciona que el monitoreo y seguimiento será “acorde con las capacidades de gestión de la Intendencia de Maldonado y en cooperación con otros actores institucionales”. Muchas veces se crean los mejores planes, con las mejores intenciones, pero fallan a la hora de su aplicación por falta de capacidades para su implementación, control y fiscalización. La implementación del plan, requiere establecer claramente los roles de los distintos actores involucrados en la gestión, conciliar los ámbitos nacional con el local, superar la fragmentación y pasar a mejores modelos de gestión.

El documento está abierto a mejoras. Diseña una estrategia de conservación con abordaje multisectorial e incorpora la ecología del paisaje, estudios sectoriales de productividad ganadera, lógicas turístico-productivas, urbanas y del patrimonio cultural. Por delante varios desafíos, entre ellos, el proceso de revisión y corrección, así como la forma en que se logre articularse con otros planes en marcha, como ser los Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático.

Sobre la calidad del agua y los usos de la Laguna del Sauce

La Laguna del Sauce se encuentra en un estado de eutrofización acelerado (contaminación por exceso de nitrógeno y fósforo) debido al aporte de nutrientes que recibe de los distintos usos del suelo en la cuenca. Dentro del área de la cuenca de Laguna del Sauce se desarrollan actividades ganaderas, forestales industriales, agricultura, turísticas e inmobiliarias. La ganadería de carne es la actividad que ocupa la mayor parte del territorio, mientras que la forestación, la agricultura de secano y las urbanizaciones han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

La eutrofización es uno de los procesos de contaminación más importantes de las aguas en ríos, lagos o embalses, y es la principal alteración de la calidad del agua a nivel global y nacional. Se produce cuando existe un exceso de nutrientes, generalmente nitrógeno y fósforo, en el agua que proceden, en su gran mayoría, debido a la actividad del ser humano. El aporte de origen humano se genera debido al manejo inadecuado de la fertilización, el acceso directo del ganado a los cuerpos de agua, a la ausencia de saneamiento o la presencia de sistemas de saneamiento sin tratamiento terciario.

Ante una elevada concentración de nutrientes el sistema acuático genera una serie de mecanismos que pueden desembocar en floraciones de algas microscópicas o cianobacterias y/o un crecimiento excesivo de plantas acuáticas.Esto genera múltiples interferencias con los sistemas de agua potable, desde problemas físicos hasta la presencia de cianotoxinas o compuestos que producen problemas de olor y sabor.

El incremento de nutrientes de Laguna del Sauce obedece a múltiples factores actuales y a su trayectoria reciente, entre los que se destacan el represamiento en 1947 el cual favoreció el entrampamiento de sedimentos y nutrientes en el sistema, la ausencia o cobertura parcial de sistemas de saneamiento en centros poblados de la cuenca; malas prácticas de fertilización en la agricultura; sobrecarga ganadera y bosteo directamente sobre el cuerpo de agua y sus principales tributarios; fragmentación o eliminación de zonas de amortiguación como humedales y zonas ribereñas (monte ribereño o indígena).