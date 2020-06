La reactivación de las actividades deportivas en el departamento es uno de los temas en la agenda del gobierno departamental. Por eso, autoridades de la Dirección General de Deportes mantienen contacto permanente con integrantes de la Secretaría Nacional de Deporte, para estudiar protocolos y fechas en las que se pueda volver a las pistas y a las canchas. En la última reunión presencial que mantuvo el director general de Deportes de la Intendencia, Martín Laventure, con integrantes de la Secretaría no solo se estudiaron las “rutas de salida segura”, sino que también se discutió la posibilidad de construir una nueva piscina en el Campus de Maldonado. Laventure informó a Correo de Punta del Este que “hay una decisión de la Secretaría Nacional de seguir trabajando con el gobierno departamental para lograr que Maldonado sea un centro único en el país en materia de piletas de natación, donde se puedan hacer eventos de primer nivel y que sea además un centro regional de alto rendimiento”. Según explicó, se planea construir una piscina de 25 metros que acompañe y complemente la piscina olímpica.

Voluntades alineadas

“Ya empezamos a trabajar la posibilidad de concretarlo. Hace tiempo que se viene trabajando, y ahora se alinearon todas las voluntades para intentar llevarlo adelante” comentó el jerarca. Para poder hacer realidad este proyecto los gobiernos departamental y nacional cuentan con el apoyo económico de la Federación Internacional de Natación. “Más allá de los eventos que podamos realizar, tener una nueva piscina es un apoyo muy importante, porque la piscina tiene una carga muy importante y sería un auxilio, ya que cada vez hay mayor demanda y con esto podríamos atenderla” informó.

Deportes en pandemia

Sobre el reinicio de las actividades deportivas en el departamento, Laventure dijo que junto con la Secretaría Nacional de Deportes y las diferentes direcciones departamentales de deportes se hizo un estado de situación en relación a las actividades deportivas que se están realizando. “Ya hay protocolos que han sido habilitados y otros están en vía de habilitarse. Hay deportes que si bien han presentado protocolos no han sido aprobados y la exhortación sigue siendo a no realizarlos, esto tiene que ver con los deportes colectivos, de contacto y fundamentalmente los que son en espacios cerrados como el fútbol 5 o el basket” explicó.

Dijo también que en diferentes instalaciones municipales ya se realizan diferentes deportes individuales o que se realizan al aire libre cuyos protocolos sanitarios fueron aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre ellos los entrenamientos de atletas federados en pistas de atletismo, golf, tenis, canotaje, paddle, ciclismo o automovilismo. “En la medida en que se puedan se irán liberando entrenamientos de deportes colectivos al aire libre, pero todavía no hay protocolos que habiliten la forma en que es conveniente volver a realizar estos deportes” concluyó.

Desde la Dirección General de Deportes ven que el acatamiento general de las medidas sanitarias y la exhortación del Poder Ejecutivo a quedarse en casa han sido “muy buenos en primera instancia”. “Tenemos que seguir un tiempo más con eso, pero alentamos a no aflojar” dijo Laventure, “paralelamente alentamos a no perder la costumbre de hacer deporte, por un tema de salud física y mental. Pero ir haciendo los deportes que se van habilitando. Le pedimos a la población un esfuerzo más. Lo importante es que esto sigue siendo un tema de responsabilidad y libertad personal” agregó.

El jerarca destacó el trabajo de docentes de la Dirección e integrantes de instituciones privadas que comparten por redes sociales diferentes formas de hacer deporte en casa para mantener rutinas de ejercicio.

Centros de deporte

Consultado sobre la apertura de los diferentes centros deportivos del departamento Laventure dijo que se irá acompasando la reapertura de estos centros con la vuelta a clases en las escuelas y liceos de todo el país. Y que estudiarán lo que vaya pasando con niños y jóvenes a nivel de la enseñanza para ver un regreso que debe ser paulatino. La decisión de abrir los centros de deportes se coordinará con autoridades de la enseñanza y se realizará después de tener el visto bueno del MSP, informó.

“Creo que venimos muy bien pero no podemos descuidarnos y hay que esperar a que la apertura esté avalada por autoridades de Salud Pública y el comité de científicos que asesora al gobierno” aclaró el director.