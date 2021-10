“Playback”: una herramienta bajo la lupa de los observadores de aves

Por Wild Punta del Este

La observación de aves o “birding”, como se conoce a esta actividad en los países angloparlantes, nuclea a cientos de millones de adeptos a nivel mundial. Al igual que en la mayoría de los países de nuestra región, el “birding” es cada vez más popular en Uruguay y esto no es sorprendente ya que se trata de una práctica muy gratificante que genera estímulos positivos, tanto físicos como intelectuales.

En Uruguay, ha habido un auge muy importante de observadores en los últimos 20 años. Este crecimiento seguramente está asociado a una serie de avances tecnológicos como la fotografía digital que ha popularizado enormemente el retrato de aves silvestres y también una serie de herramientas virtuales que permiten compartir los registros, fotos y otros materiales en internet. Algunos de estos portales como eBird funcionan como verdaderos generadores de información biológica que luego puede ser utilizada para estudiar y conservar a las aves y sus hábitats.

Pero en el caso particular de una de estas herramientas, su utilización indiscriminada ha estado generando bastante controversia tanto a nivel internacional como en Uruguay. Se trata de la práctica de reproducir el canto de un ave (utilizando un reproductor de sonido portátil o incluso el celular) para incitar al ave que la escucha a acercarse y exponerse, ya sea para facilitar su observación, obtener una fotografía u otros fines similares. Por lo general, el ave asocia el canto reproducido por el observador con la presencia de un intruso en su territorio y hará lo necesario para intentar expulsarlo del mismo. Esta práctica se conoce en la jerga del “birding” como “playback” (PB).

Empleado correctamente, el PB puede representar una herramienta muy valiosa para diferentes tipos de estudios con fines científicos o de conservación. Por ejemplo, es una técnica usada en estudios controlados de comportamiento o para identificar y diferenciar especies nuevas (por lo general los individuos solo responden a los cantos de su propia especie y no al de otras). El PB también es utilizado para localizar especies raras o amenazadas en áreas que no forman parte de la distribución conocida del ave en cuestión pero donde las condiciones de hábitat sugieren que pudiese existir. Algunas de estas iniciativas de índole científica son llevadas adelante tanto por investigadores profesionales como por observadores de aves aficionados.

Pero el PB también puede generar problemas indeseados, asociados al gran auge reciente del “birding”. Hay muchos observadores de aves que utilizan esta herramienta con fines recreativos y esto puede impactar tanto a nivel de sitios como de especies. En diferentes partes del mundo hay muchas áreas protegidas (públicas y privadas) donde el PB está muy restringido o directamente prohibido. Una percepción general entre observadores experimentados es que las aves tienden a alejarse de los sitios donde se utiliza el PB con alta frecuencia. Incluso en Uruguay, la baja en el nivel de actividad de aves en ciertas áreas particularmente populares entre los observadores de aves podría estar reflejando los efectos del aumento del PB. A nivel de especies e individuos, un ave que está respondiendo al PB deja de hacer otras actividades que pueden ser importantes para su supervivencia (alimentarse, estar atenta a depredadores, atender el nido, etc.).

Más allá de que la información específica aun es escasa (existen pocos estudios sobre los efectos del PB), el sentido común sugiere que reproducir un canto durante 5 o 10 minutos sin cesar, sin duda debe tener un impacto negativo sobre las aves en cuestión. En este sentido, hay algunas situaciones sobre las que la mayoría de los entendidos en el tema coinciden en que el PB está claramente desaconsejado. El PB no debería usarse: 1) durante la época reproductiva (período en el que las aves pueden estar atendiendo nidos y sus huevos o pichones son vulnerables); 2) en lugares populares, muy visitados por observadores de aves (las mismas aves terminan siendo expuestas a un impacto del PB constante); y 3) con especies en peligro de extinción (por razones obvias). De hecho muchas organizaciones enfocadas en el estudio y conservación de las aves (como es el caso de Aves Uruguay en nuestro país) incluyen lineamientos específicos sobre el uso responsable del PB en sus códigos de ética. Estas “buenas prácticas” también están siendo promovidas a nivel de agrupaciones virtuales en internet.

En definitiva, las discusiones sobre le tema en portales especializados de internet y ámbitos similares, parecen mostrar que para buena parte de los observadores de aves, la reproducción indiscriminada de cantos con el único objetivo de observar o fotografiar un ave no es una práctica con la que se sientan identificados y muchos de ellos intentan promover una actividad más “espontánea”, tal como se desarrollaba hasta hace unos 15 o 20 años atrás. En todo caso, algunos observadores experimentados quieren ofrecer una mirada alternativa (sobre todo pensando en los nuevos adeptos que se van sumando al “birding”) a la idea de que la única (o la mejor) forma de observar aves silvestres es saliendo al campo a reproducir cantos de manera constante e indiscriminada y que la obtención de un registro o fotografía justifica cualquier tipo de proceder. Está claro que el disfrute de una salida de observación de aves no depende del PB. Es más, muchos observadores rechazan la práctica (por todas las cuestiones negativas mencionadas arriba) y no la aplican o han reducido a niveles mínimos su utilización con fines recreativos. Cuando no usamos PB vemos y disfrutamos a las aves en su estado “natural” y para muchos eso tiene un atractivo muy especial. Sin duda se pueden obtener excelentes registros, fotografías y grabaciones sin el uso del PB. Claro, a veces esto puede implicar más tiempo, esfuerzo y destrezas. Antes de usar el PB es bueno analizar si el fin lo amerita y si la situación no permite una alternativa más positiva para disfrutar a las aves silvestres.

Figura 1. Observadores de aves en la Boca Chica, Punta del Este. Muchos observadores están dejando de lado el “playback”, apostando a una práctica más natural y menos invasiva del birding (Wild Punta del Este).

Figura 2. Cortarramas (Phytotoma rutila) hembra, alimentándose en un jardín de Montevideo. Es un migrador de invierno que llega anualmente desde el oeste (Wild Punta del Este).

Figura 3. Verdón (Embernagra platensis), ave característica de pastizales altos y pajonales de todo el Uruguay (Wild Punta del Este).