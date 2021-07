A propuesta del Partido Nacional, en la última sesión de la Junta Departamental, se puso a consideración una iniciativa mediante la cual se estudia la posibilidad de vacunar, a partir del mes de setiembre y cuando todos los uruguayos tengan las dos dosis de la vacuna, a los turistas que ingresen al país.

“Somos el primer país del mundo que tiene asegurado más vacunas que habitantes, así como más dosis dadas por habitante”, dijo el edil nacionalista Darwin Correa, por lo que la propuesta va en consonancia con lo que “todos los uruguayos queremos, para que cuando Uruguay esté vacunado, se pueda pensar en la posibilidad de poder generar que el turista pueda inocularse”.

Ir por la vacuna

La nota dice textualmente: “la propuesta está dirigida a dinamizar e incentivar la reactivación del sector turístico tomando como ejemplo las iniciativas de distintos países que han apostado por el desarrollo de un sistema de vacunación para población no residente”. “Bajo el lema Si la vacuna no llega a ti, es hora de ir tú por la vacuna, se espera que los turistas que por diferentes razones no han podido ser inoculados en sus países de residencia puedan acceder a la inmunización mediante el mecanismo de Turismo de Vacunas”, afirma la nota y agrega que esta situación no va en desmedro de la población uruguaya que ha podido acceder en tiempo y forma a la vacunación y de todos aquellos que ya las tienen asegurada. Para el departamento, la propuesta significaría una oportunidad única de absorber el turismo vacunatorio del cono sur, que hoy viaja a Norteamérica para la inoculación. La afluencia de público extranjero que por las obligaciones sanitarias – PCR, cuarentena, esquema de vacunación y periodo de inmunización efectiva – estaría en el país aproximadamente unos 45 días, estimularía el consumo en el sector servicios, tan golpeado por la pandemia y que ocupa una importante cuota de la mano de obra generada en el departamento”.

Respuestas

La edila colorada Susana de Armas acompañó la iniciativa; no así el frenteamplista Joaquín Garlo para quien “poner la carreta delante de los bueyes no es lo más responsable”. Su fuerza política no acompaña la iniciativa, debido a que la campaña de vacunación no terminó aún.

Garlo agregó que “el PN busca acompañar al intendente en un planteo que no ha sido avalado por el gobierno nacional ni el MSP”. Es una posición “apresurada” y que no la acompañan, no porque no estén de acuerdo en el fondo del asunto, sino porque “los términos en los que está planteada la nota no son de recibo”.

Pidió “profundizar la campaña a nivel nacional y pensar en que hoy la situación sigue siendo de emergencia”. “El ingreso de algunas variantes puede ser peligroso y la pandemia no está superada, por lo que no se puede pensar en el futuro, que no está al alcance de la mano”.

Remarcó que “la JDM no puede hacerle el juego al intendente Enrique Antía en su relacionamiento con el gobierno nacional”.