La vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, estuvo presente ayer en la presentación de las guías para el Poder Judicial y la Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres. “Estas guías se hacían necesarias en la práctica cotidiana y deben ser acompañadas por las medidas presupuestales que dará a conocer la ministra Azucena Arbeleche este lunes 9 por la tarde”, remarcó.

Se trata, dijo, de “un trabajo prioritario en lo que tiene que ver con la lucha de hace muchos años, especialmente de mujeres de la sociedad civil, en primer lugar, y luego en el reclamo que se traslada a los lugares de decisión, fundamentalmente llevado adelante por mujeres de todos los partidos políticos en Uruguay”, señaló. La publicación, destinada al Poder Judicial, se presentó en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

La elaboración de la guía estuvo a cargo de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. En la presentación participaron también la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Mireia Villar; el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz; la directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, Rosina Rossi, y el embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera.

“Gran paso”

Según Argimón, “este es un gran paso y una necesidad absoluta en lo que tiene que ver con el desarrollo de la Justicia, especialmente para los operadores en el interior del país que reclamaban la necesidad de que existiera una inversión en infraestructura que acompañe las decisiones que a través de una ley se toman”.

Asimismo, adelantó que la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, difundiría medidas sobre el presupuesto de la ley integral de violencia de género. “La violencia basada en estereotipos de género es un flagelo internacional. Cada 8 de marzo a las mujeres se nos pregunta si es necesario que haya una conme-moración del Día Internacional de la Mujer y no dudamos en responder que sí”, señaló.

Por su parte, el fiscal Díaz indicó que el objetivo es que “los operadores del sistema de Justicia tengan una herramienta más para poder analizar, preguntarse ante cada una de las situaciones que se viven a diario y poder deconstruir esa imagen que traemos de lo que debe ser un varón o de lo que debe ser una mujer, sobre todo a la luz de lo que en la Fiscalía se refiere a situaciones delictivas”, aseguró.

Díaz destacó que la normativa es clave y que se ha avanzado mucho en este último período, pero que no ha sido suficiente debido a un tema de presupuesto. Por ese motivo se aguardaba con expectativa la pre-sentación que realizaría la ministra Arbeleche. La guía fomenta que los operadores del sistema de Justicia trabajen de forma tal que la mujer que llegue allí no se sienta en un ambiente hostil. “Es absolutamente necesario seguir trabajando para seguir convenciendo a los operadores de que seamos permeables, para evitar seguir repitiendo estos estereotipos, y me incluyo”, manifestó Díaz. “Debemos analizar la situación desde una perspectiva de género”, concluyó.