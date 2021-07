Polémica en redes sociales por refugio local del MIDES

El diputado Eduardo Antonini publicó este miércoles una foto en su cuenta de twitter, acompañada del siguiente texto: “en medio de la ola de frío polar, el Refugio del Mides de Maldonado permanece cerrado durante el día y los usuarios adultos mayores y jóvenes están a la intemperie. Hablamos con el ministro Martín Lema y apelamos a su sensibilidad, pero no hemos conseguido una solución”. La imagen, que se adjunta en la nota, fue tomada en el frente del refugio ubicado sobre Bulevar Artigas.

Al poco rato, fue el turno del edil Joaquín Garlo que también dio cuenta de la situación señalando que no se había brindado “ninguna solución” y que los usuarios “permanecen en la calle bajo lluvia y granizo”.

Más plazas

Las respuestas de los diputados nacionalistas no se hicieron esperar. Primero fue Rodrigo Blás, quien le recordó a Antonini que desde su creación los refugios del MIDES siempre están cerrados durante el día. “Diputado, no se haga el que no sabe, desde que fueron creados, los refugios nocturnos del Mides permanecen cerrados durante el día (salvo que haya alerta naranja). Lo que sí es novedad, es que, en el último gobierno del FA, en Maldonado solo había 33 plazas, y hoy hay 103.

También Federico Cassaretto le respondió al diputado frenteamplista: “había 2 refugios en Maldonado y ahora hay 5, que brindan cama abrigada, ducha caliente y buena comida. Si el gobierno del FA no hubiese despilfarrado tanto, tal vez se podrían haber abierto más horas, pero hoy eso significa reducir las plazas nocturnas, lo cual sería criminal”.

No se abren solos

Rato después fue Garlo nuevamente quien le respondió a Blás: “estimado Rodrigo, no sé si saliste hoy a la calle en Maldonado. Es el día más frío en lo que va del año. Granizó por lo menos cuatro veces, y cae agua nieve de forma intermitente. ¿No será oportuno atender la solicitud de los usuarios y habilitarlos a pasar el día en el refugio? En su respuesta Blás le explicó: “como debes saber los refugios no se abren solos, no es abrir una puerta, está prevista su apertura ante alerta naranja que no es el caso de hoy. Los recursos se centran en la noche. ¿Era distinto antes o los fríos de hoy son más fríos que los de los inviernos años pasados?

En medio de la ola de frío polar, el Refugio del @midesuy Maldonado permanece cerrado durante el día y los usuarios adultos mayores y jóvenes están a la intemperie. Hablamos con el Ministro @MartinLemaUy y apelamos a su sensibilidad, pero no hemos conseguido una solución. pic.twitter.com/64j1q8MUCn — Eduardo Antonini (@antonini_edu) July 28, 2021