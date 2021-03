No pocos aguardaban al caer la tarde de este jueves que la fiscalía de turno decidiera romper con su silencio de varias horas y abriera una causa a partir de los dichos del edil colorado Luciano Fernández. Al mismo tiempo, se esperaba que el propio curul colorado o algún otro edil o la propia Junta Departamental de Maldonado radicaran una denuncia penal por los dichos de Fernández.

¿Qué sucedió? La polémica se remonta al día de la votación del fideicomiso en el plenario de la Junta Departamental de Maldonado. La propuesta requería una mayoría especial de veintiún votos, justo la cantidad de curules que conforman la bancada oficialista. A la hora de votar el proyecto, la bancada blanca dio los veintiún votos necesarios para su aprobación. En contra los nueve frenteamplistas y el solitario colorado. Luciano Fernández sostuvo, a la hora de votar, que no acompañaría el proyecto por no compartir el mismo. Nada del otro mundo. El temporal vendría después. El miércoles por la mañana el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista José Luis Sánchez dijo en la emisora Fm Gente que existía un profundo malestar con el edil colorado por su voto contrario al fideicomiso. Además, el titular del legislativo departamental reveló que Fernández, a diferencia de lo que había argumentado en el plenario, le había dicho días antes al coordinador de la bancada oficialista que en realidad no votaría el proyecto por una orden que le había dado el ministro Germán Cardoso.

Gratificación

Sin embargo, la polémica ganó en voltaje en la mañana de este jueves cuando La Diaria publicó otra versión del mismo curul colorado. Fernández le dijo al matutino capitalino que había sido “tanteado” por ediles blancos para que acompañara con su voto el proyecto de fideicomiso. La nueva versión del curul colorado sostuvo que los blancos le mandaron varios lobistas para que cambiara el voto.

“Me fueron a tantear para cambiar el voto. Conversaron conmigo para cambiar el voto. Si quiere la reformulamos”, dijo Fernández. El sitio www.fmgente.com.uy reprodujo ese testimonio entre el periodista y el curul: “¿Fueron a ver si era susceptible a recibir alguna gratificación?”, preguntó el cronista. “Si”, respondió Fernández. Ante la nueva versión de Fernández, la emisora lo consultó en la mañana de ayer jueves. “Si se logran reunir todas las pruebas se va a presentar, por supuesto, la denuncia penal como corresponde, y si están dispuestos a denunciarme a mí por lo que dije, con mucho gusto iré a declarar a fiscalía y hacerme cargo de lo expresado”, respondió Fernández a la emisora.

La nueva versión de Fernández provocó la reacción del edil coordinador blanco Damián Tort quien dijo sentir tristeza por el manto de dudas que cae sobre la Junta Departamental ante la nueva versión de Fernández.

“Fernández pone un mancho de sospecha sobre todos los ediles y por eso le digo que vaya al juzgado y denuncie”, enfatizó Tort.

“No quiero llamarlo mentiroso, pero es el término más adecuado” sostuvo al referirse al edil colorado.