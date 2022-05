Polémica por ingreso de alumna a centro de formación de docentes

Estudiantes y profesores del Instituto de Formación Docente de Maldonado se movilizaron este lunes luego de denunciar, a través de una carta, una situación que involucra a la directora de Jurídica de la IDM, Adriana Graziuso y a su marido Martín Clavijo a quienes acusaron de haber agraviado e insultado a la directora del centro, Nathalia Weigle.

La reacción de ambos progenitores fue motivada, según los alumnos y docentes, para que su hija pudiera ingresar al curso de Maestra en Primera Infancia pese a no existir cupos disponibles.

Según la emisora FM Gente, el matrimonio negó tal situación y el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, que estuvo en Maldonado indicó que le “llamó poderosamente la atención” que la situación de una sola estudiante “genere todo esto”.

Consultada por Correo de Punta del Este, Graziuso sostuvo que no brindará declaraciones. “Solo puedo decir que las nuevas autoridades recién asumidas del IFD, en forma muy competente solucionaron la situación. No puedo aportar más detalles ya que se trata de la privacidad de una persona a la que se ha expuesto al escarnio sin razón”, indicó la abogada.

Informes

Por este tema, el diputado Eduardo Antonini elevó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo de Formación en Educación en el que señala que “ante denuncias públicas efectuadas en los últimos días por las que tomamos conocimiento de la intervención del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) en ciertos hechos suscitados en el Instituto de Formación Docente (IFD) de Maldonado solicito se me informe:

1) Cuántos cupos prevé el IFD para cursar la carrera de Maestra Inicial en Maldonado?

2) Cuál es el mecanismo usado para el proceso de selección de estudiantes una vez superado el cupo?

3) Por qué motivo el presidente del CFE solicitó a la Directora del IFD que se incorpore en la lista de estudiantes de la carrera de Maestra Inicial a una estudiante que no había sido sorteada para ese curso?

4) Es frecuente que el presidente del CFE ordene el ingreso de un estudiante luego de haber superado el cupo en cursos en los Institutos de Formación Docente?

5) Recibió el presidente del CFE algún tipo de planteo por parte de alguna autoridad del Gobierno Departamental de Maldonado para que esta estudiante fuera incorporada a la lista de estudiantes a pesar de no haber sido sorteada?

6) Ante la gran cantidad de personas inscriptas para la carrera de Maestra Inicial en el IFD Maldonado, y la falta de capacidad de la Institución de aceptar a todas ellas por falta de cupos; tiene previsto el CFE la creación de nuevos grupos y de esa forma aceptar a todas y todos los estudiantes y de ser así hay fecha de inicio de estos?

7) Qué medida se va a adoptar para garantizar el ingreso de los demás estudiantes que se encuentran en lista de espera?

Conferencia

Mientras tanto, el Frente Amplio realizó este martes, al cierre de la presente edición, una conferencia de prensa “ante la grave situación de amiguismo político sucedida en el Instituto de Formación Docente de Maldonado”. En un comunicado los dirigentes de la coalición de izquierdas denunciaron: “resulta inadmisible la injerencia en el centro educativo terciario del presidente del Consejo de Formación en Educación de la Anep, Víctor Pizzichillo, quien recibiera de una jerarca departamental y un comunicador local la solicitud de ingresar a la carrera Maestra/o en Primera Infancia (MPI) a su hija, una estudiante no sorteada para los cupos de la misma, sostuvo el comunicado del FA.

“Sí a más cupos para todas y todos, mediante la generación de nuevos grupos. No al ingreso a Magisterio por indicación directa de una autoridad, pasando por alto sorteos realizados ante escribano público. Nuestra solidaridad con las y los estudiantes en movilización, así como con la directora del IFD Maldonado cuya autonomía y rol ha sufrido atropellos”.

Foto: @joaquingarlo