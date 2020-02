La actual administración usa el eslogan “Construyendo futuro” en todos sus carteles publicitarios y sus avisos comprados en medios de prensa. Ahora, según se sabe, el intendente abandonará su cargo y comenzara a publicar su candidatura para mayo usando casi las mismas palabras, por lo que la oposición cree que ha usado recursos públicos para publicitarse desde el principio de su gestión.

En otras ocasiones, también ha cuestionado que la página web de la IDM lleve adelante una suerte de culto a la personalidad del todavía jefe comunal. En respuesta, el nacionalismo dijo lo mismo de la página web de Presidencia de la República antes de las elecciones nacionales.

El edil del FA, Eduardo Antonini, que en marzo asumirá como diputado por el MPP, estimó que el hecho de usar el mismo slogan demuestra que “el sentido republicano de Antía deja mucho que desear”. El lema es “institucional” y no debería emplearse para otra cosa, estimó.

Por lo demás, Antonini aseguró que la bancada de ediles del FA ha estado solicitando “de forma constante” pedidos de informes que “normalmente demoran muchos meses en ser contestados”. Uno de ellos tuvo como propósito saber sobre el uso del eslogan. También aseguró que el gobierno de Antía incurre en “cosas irresponsables”, como “hacer una pista para hacer picadas” o recortar el presupuesto para el carnaval. “Todos sabemos que una cosa es un autódromo, que tiene medidas de seguridad,y otra es darles un lugar a los gurises para que corran. Es de un sentido de irresponsabilidad total, y de yapa usa el eslogan institucional de la Intendencia para hacer su propia campaña política”, indicó.

“Sigamos…”

La diaria, medio independiente “de izquierda”, consultó al intendente sobre esta situación. Antía replicó que usa el eslogan porque es de “su” gobierno y alegó que lo tiene “registrado”. Además, explicó que la frase publicitaria de su administración es “Construyendo futuro”, mientras que en su campaña usará “Sigamos construyendo futuro”. “Esa es la marca de mi gobierno. ¿Se la voy a regalar a Antonini y al FA? ¿Están locos?”, señaló.

En cuanto a las otras objeciones, el jefe comunal aseguró que no sólo recortó presupuesto del carnaval, sino de “todo”, como del festival de cine. “Lo único que recorté del carnaval fue la contratación de las murgas de Montevideo. Mantenemos todas las murgas, escolas de samba y comparsas de Maldonado, pero no las de Montevideo, porque nos costaban los fletes, etcétera”, aseguró.

En lo que respecta a la pista de picadas, refirió que se trata de una propuesta que quisiera hacer en caso de ser reelecto, aunque ya hay un cartel colocado que publicita la obra. Dijo que en su primera administración (2000-2005) existía una pista de picadas que “funcionaba con seguridad, con ambulancia y todo, ordenada”, pero luego “la eliminaron y empezaron a hacer picadas en la calle, que terminaron con varios muertos”. “Así que Antonini no puede hablar, porque en el municipio de San Carlos, del FA, había una pista de picadas, todos sabían que existía, y se mataron dos”, señaló. Su idea, dijo es hacer una pista de picadas “controlada, ordenada y con todas las precauciones, para que no anden en la calle”.