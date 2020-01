La Dinacia (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica) comenzó a evaluar este miércoles el inusual episodio en que un presunto bromista que se desplazaba en helicóptero lanzó un cerdo aparentemente muerto desde el aire para que cayera en la piscina de una residencia de José Ignacio. El episodio había generado las más diversas reacciones, desde la hilaridad de algunos a la indignación no solo de los amantes de los animales.

En tanto, la repartición emitió un comunicado que rezaba textualmente lo siguiente: De acuerdo a los hechos de público conocimiento relacionados con el lanzamiento de un animal desde un helicóptero civil en José Ignacio, informamos que se está efectuando una investigación para recabar todos los detalles técnicos del vuelo. Posteriormente, nuestro departamento jurídico se expedirá en función de nuestro Código Aeronáutico. La autoridad aeronáutica actuará en base al asesoramiento obtenido y cumplirá con el debido proceso”.

“Acto aberrante”

El dueño del chalet es el empresario argentino Federico Álvarez Castillo, quien está residiendo allí en estos días de verano junto a su esposa. Según dijo cuando vio que un helicóptero sobrevolaba su casa comenzó a filmar con su celular y registró la caída del animal. El diario La Nación informó en principio que se trataba de una broma de mal gusto llevada a cabo por amistades del empresario.

Luego Álvarez Castillo hizo que su empresa difundiera un comunicado: “El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando. Quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo”, indicó.

“Al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto”, agregó.

Avistamiento de luces

Por otra parte, otra repartición estatal que se encarga de recibir denuncias vinculadas a objetos voladores no identificados también emitió un comunicado, esta vez para aclarar que ciertas luces ascendentes que se vieron estos días no son naves extraterrestres.

“Ante las reiteradas denuncias recibidas por la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (CRIDOVNI) en los últimos días, referidas a la observación de luces (OVNI) volando en columna en el espacio aéreo de la República, la mencionada comisión informa que los referidos objetos son satélites pertenecientes al proyecto Star Link de la empresa estadounidense Space X, el cual pretende crear una constelación de satélites para brindar servicios de Internet de banda ancha y cobertura mundial a bajo costo”, indicó.

“Dichos satélites corresponden al tercer lanzamiento realizado el pasado lunes 6 de enero, habiendo sido el primero, el 23 de mayo de 2019. Los mismos son puestos en órbita a través de un cohete Falcon 9 de la mencionada empresa lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.) y el número de satélites lanzados desde el cohete asciende a 60 por lanzamiento. Space X tiene previsto al menos tres lanzamientos más para enero, por lo que se continuarán repitiendo este tipo de avistamiento múltiple”, agregó.

La Oficina Centro de CRIDOVNI atiende por el teléfono 2900 0904 en el horario: de 8 a 12 horas. Tiene dos direcciones de e-mail: cridovni@fau.mil.uy o cridovni@gmail.com

