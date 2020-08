El director general de Higiene y Medio Ambiente de la IDM, Jorge Píriz, informó que hay una cantidad de solicitudes para la realización de fiestas, bailes y reuniones el próximo 24 de agosto. No obstante, hay un decreto nacional y departamental vigente que prohíbe ese tipo de actividad por lo que “a todas las personas les estamos contestando que por el momento no hay ningún tipo de autorización que permita su desarrollo”, dijo el jerarca. “Sabemos que a nivel nacional están manejando un protocolo, pero oficialmente no llegó nada, al tiempo que estamos informando en base a los protocolos y decretos vigentes”.

Refiriéndose a fiestas dentro de viviendas particulares, aclaró que “por lo general vamos por denuncias de ruidos molestos”. En este caso, “estamos armando un operativo para salir a recorrer los diferentes barrios y lugares en donde sabemos que por lo general hay reuniones, y se actuará de acuerdo a cada situación”. Asimismo, adelantó que se reunirán con representantes de la Jefatura de Policía de Maldonado para coordinar las acciones que se implementarán esa noche.

Además, Píriz explicó que el procedimiento para la habilitación de fiestas generalmente se efectúa un mes antes de la fecha debido a los requerimientos y permisos necesarios, al tiempo que en los lugares que ya cuentan con habilitación también tienen un proceso. Lo que podría suceder es “se habilite algún protocolo y se puedan realizar dentro de lugares que ya cuentan con la habilitación para fiestas y que hoy no pueden funcionar porque está prohibido”.

Incumplimientos

Por otra parte, la Intendencia informó que continuando con los controles de prevención para evitar la propagación del coronavirus el cuerpo de inspectores de la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente realizó 92 inspecciones y determinó la suspensión de actividades en dos fiestas, un bar y un club. En todos los casos, se constataron violaciones al decreto nacional y resoluciones departamentales emitidas, así como el incumplimiento de los protocolos vigentes.

Es importante recordar que la IDM fiscaliza el cumplimiento de las medidas adoptadas para continuar con la prevención del COVID-19 y evitar la aglomeración de personas dentro de los establecimientos.

Se recuerda que las denuncias se canalizan a través del Centro de Informes de la IDM por intermedio del teléfono 4222 3333.