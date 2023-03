Por primera vez en la historia de la Clipper Race habrá un skipper sudamericano y de Punta del Este

La página oficial de la regata Clipper presentó este miércoles los once skippers que liderarán los equipos de regatistas no profesionales que participarán de la edición 2023 de la travesía. La novedad para Maldonado es que, por primera vez en la historia de esta regata, y seguramente de cualquier regata alrededor del mundo que se haya realizado, habrá un skipper (o patrón) de Maldonado. Se trata de Fernando “Nano” Antía, quien en la edición anterior fue parte de la tripulación del barco Punta del Este.

Aún no se sabe cuál nave le tocará, pero tras un proceso de selección excepcionalmente riguroso, forma parte del equipo de once patrones que liderarán a los barcos en la competencia alrededor del mundo.

El navegante publicó la novedad en sus en sus redes sociales con la frase “se viene el desafío más grande de mi vida”. La organización de la regata lo describe como con “una gran experiencia en carreras. Junto con un poco más de 1.5 circunnavegaciones, ha registrado algo de kilometraje en eventos notables como la Fastnet Race y el Circuito Rolex del Atlántico Sur. Será el primer patrón uruguayo y sudamericano en la Clipper Race, aportando una ventaja competitiva junto con su amor por la aventura”.

El resto de los skippers provienen del Reino Unido, Portugal, Sudáfrica y los Países Bajos y entre todos han navegado colectivamente más de un millón de millas náuticas y aportan una amplia gama de experiencia y conocimientos.

El más alto calibre

“La Clipper Race es uno de los desafíos de resistencia más difíciles del planeta, donde los equipos se enfrentan a las mejores y peores condiciones de la Madre Naturaleza mientras corren a través de los océanos del mundo. Por lo tanto, los patrones que lideran los equipos deben ser del más alto calibre para garantizar una carrera segura y exitosa”, señala la organización. Seis de los once patrones seleccionados fueron AQP (First Mates) en la edición 2019-20, dos son nuevos en la Clipper Race y tres son patrones que regresan.

El director de carrera de Clipper, Mark Light, dijo: “Para un patrón profesional, circunnavegar el mundo puede verse como un pináculo en su carrera elegida y eso solo hace que este trabajo sea atractivo. Sin embargo, correr alrededor del mundo conlleva una gran responsabilidad y grandes exigencias. Es por eso que buscamos no solo marineros y patrones de élite, sino también líderes excepcionales y buenas personas. “Asumir el desafío de liderar un equipo de diversos orígenes durante una odisea de once meses puede ser implacable, pero las recompensas son extremadamente satisfactorias. En el lado de la vela, los patrones de regata deben ser altamente experimentados, bien calificados y expertos en el campo de la vela, la navegación, las carreras, la instrucción y el entrenamiento. También se requiere experiencia relacionada en muchas otras áreas, como el enrutamiento climático, el mantenimiento de yates, la gestión de incidentes y, sobre todo, la seguridad.

“Otras habilidades que son menos obvias, pero igualmente importantes son la capacidad de guiar, apoyar, construir equipos, motivar e inspirar a otros. Y ciertamente no olvidan los otros temas de los que rara vez se habla como importantes a bordo de un yate oceánico; comunicaciones claras, resolución organizada de conflictos, experiencia médica, bienestar de la tripulación y capacidades mediáticas”.