En sustitución del diputado colorado Eduardo Elinger, asumió su banca Teresa Abreu Alves quien reivindicó con orgullo su pertenencia a la raza negra y bregó por más derechos y oportunidades para la Comunidad Afro.

Abreu expresó el gran “honor” que significa “para esta esposa, madre y abuela, de profesión doméstica”. Además de un orgullo “significa una gran oportunidad que no quiero dejar pasar. En mis casi 30 años de militancia partidaria junto a Elinger, he pasado por todos los roles. Desde pintar carteles, cocinar, limpiar el club y trabajar en la calle defendiendo mis ideales. Convicciones ideológicas ligadas al Batllismo, pero también al rol que nuestra querida raza, mi raza negra ha sabido ganarse con sacrificio a lo largo de la historia”, dijo.

También se hizo tiempo para recordar que “el pasado 25 de julio se conmemoró el día de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora y creo necesario una vez más, alzar la voz hoy desde mi banca Parlamentaria, para seguir peleando por la igualdad y la justa participación en todos los ámbitos de la vida comunitaria de nuestro país, de mi raza negra, de la que me siento orgullosa de pertenecer. Seguiré luchando como hasta ahora por otros hombres y mujeres que son excluidos por su color de piel, que sufren violencia y son discriminados en una Sociedad que ha avanzado mucho pero que debe hacerlo mucho más para alcanzar la verdadera igualdad”.

Y finalizó agradeciendo a su sector, Batllistas Maldonado “por su generosidad y amistad de tantos años, al diputado Eduardo Elinger, con quien me une un lazo prácticamente familiar después de un largo camino de lucha y al actual ministro Cardoso. Ambos han trabajado denodadamente por toda la Sociedad”.