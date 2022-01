Por tercer día consecutivo Maldonado no contará este martes con servicio de guardavidas

Por tercer día consecutivo, las playas de Maldonado no contarán mañana con el servicio de guardavidas. El futuro inmediato de este conflicto comenzará a tomar forma en la mañana de este martes cuando el prosecretario general Álvaro Villegas y el director general de recursos humanos Miguel Abella reciban a una delegación de ADEOM integrada, además, por los delegados sindicales de los guardavidas en conflicto. El resultado de este encuentro definirá si las playas del departamento tendrán o no servicio de guardavidas. Se entiende que la Intendencia será inflexible con la pérdida de los jornales no trabajados por los guardavidas. De todas formas, los integrantes de la brigada de guardavidas no bajarán a las playas hasta que culmine la reunión en la Intendencia y luego los delegados concurran a una asamblea para informar sobre los detalles de lo conversado con Abella y Villegas.

El fuerte temporal que se abatió sobre la faja costera en las primeras horas de hoy -que se prolongó hasta bien entrada la tarde del mismo día- impidió en los hechos una masiva presencia de miles de bañistas en la zona de playa tal como ocurrió el domingo. Empero, al caer la tarde de la víspera muchas personas concurrieron a la playa pese a las complicaciones meteorológicas reinantes. De milagro no hubo ninguna situación complicada con bañistas en apuros, como ocurre en cualquier día de verano.

Tal como informó Correo de Punta del Este el pasado sábado un temporal se abatió sobre la costa del departamento destruyendo cuatro casetas de guardavidas. Dos de los funcionarios resultaron heridos por lo que ambos fueron trasladados al sanatorio Mautone de Maldonado donde fueron dados de alta por los médicos que los atendieron. Una asamblea realizada esa misma tarde de sábado determinó que los guardavidas se declararan en asamblea permanente, no se prestara el servicio el domingo siguiente y se citara a todos los involucrados para otra asamblea que finalmente se cumplió en la mañana de este lunes.

“Error tremendo”

La jornada comenzó con fuertes declaraciones del intendente Enrique Antía contra la decisión de dejar las playas sin servicio. “La brigada de guardavidas cometió un error tremendo ayer, dejó sin servicio al departamento de Maldonado entero. No se presentó a trabajar porque un viento rompió tres o dos casetas y le arrancó el techo a dos. Hubo dos funcionarios lesionados leves, a tal punto que los llevaron al (Sanatorio) Mautone y los dieron de alta enseguida. Uno ni siquiera esperó, como demoraban, se fue para la casa”, exclamó Antía en informal rueda de prensa. “Dejaron al pueblo de Maldonado y a muchos miles de turistas sin el servicio. Gracias a dios que no pasó nada”, agregó. El jefe comunal recordó que los guardavidas de Maldonado ganan en promedio unos cien mil pesos mensuales y que cuentan con el mejor ámbito de trabajo de todo el país.

Antía evaluó la situación con sus principales colaboradores para definir los pasos que dará la administración si el conflicto no se soluciona. Esos primeros pasos se conocieron poco después cuando el propio Antía remitió a Adeom Maldonado una misiva advirtiendo que el sindicato de guardavidas había violentado la cláusula de paz laboral que forma parte del acuerdo firmado tiempo atrás por la administración con el sindicato de funcionarios municipales.

El texto es el siguiente:

“En relación a la omisión de prestar servicios en forma total y sorpresiva el domingo 16 de enero de 2022 y demás medidas unilaterales adoptadas, cumplimos en notificar la violación por ese sindicato de la obligación referente a la prevención de conflictos (estipulación sobre paz laboral), prevista en los convenios colectivos del 19 de mayo de 2021 (cláusula VI) y 24 de mayo de 2021 (cláusula D), registrados ante el MTSS, y en el acta del 24 de noviembre de 2021 (numeral 4)”.

“En efecto, dispusieron medidas unilaterales de conflicto, de aplicación inmediata, sin acudir en forma previa a la negociación en el ámbito bipartito primero y a la instancia superior del MTSS en caso de mantenerse las diferencias”.

“Asimismo, el accionar sindical que se efectivizó el pasado 16 de enero, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, vinculada a la salud y la seguridad, se incumplió el deber de garantizar la continuidad del servicio que se brinda a la comunidad”.

“En definitiva, el Ejecutivo Departamental, atendiendo al incumplimiento de los convenios citados y de normas legales y constitucionales, rechaza las medidas dispuestas en forma unilateral por ADEOM y por AGM ADEOM las que resultan ilegítimas y contrario a lo pactado, por lo que se reserva realizar las acciones pertinentes”.

Notificación enviada por el ejecutivo comunal a ADEOM

Guardavidas

Luego de una extensa asamblea cumplida ayer jueves, la Asociación de Guardavidas de Maldonado y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales emitieron el siguiente comunicado: “Reunida la asamblea general de AGM-ADEOM en el día de la fecha, ante los hechos sucedidos el 15 de enero de 2022 donde varias casetas de guardavidas sufrieron roturas totales o parciales y 2 guardavidas resultaron poli traumatizados. Mediante este comunicado la Agrupación de guardavidas de Maldonado (AGM- ADEOM) se solidariza con ellos y llama a la reflexión de la población.

Se destaca que durante ese episodio las únicas infraestructuras dañadas en la franja costera fueron dichas casetas, y que los vientos que llevaron a estos daños no fueron de tal magnitud en toda la costa como se mal informa por parte del intendente. Esto se puede apreciar en varias fotos en las que las casetas están caídas o destrozadas y detrás de ellas se aprecian quinchos, kioscos y otras estructuras livianas, las cuales se encuentran de forma intactas.

Durante los últimos años y ante distintas administraciones, así como previo y durante la presente temporada se realizaron múltiples informes y denuncias ante fallas estructurales en las casetas de guardavidas.

Teniendo en cuenta lo antes dicho y manifestando la voluntad de brindar un servicio de guardavidas de calidad, se requiere por parte de la administración municipal otorgar las garantías de seguridad en cuanto a la integridad física de las/os guardavidas y de bañistas.

Se comunica que AGM-ADEOM se encuentra en asamblea permanente, no descartando tomar otras medidas gremiales como así no cederá ante presiones y amenazas por parte del sr Intendente.

Por tanto, se exhorta a la población a extremar los cuidados en la zona de playas ya que no se contará con servicio hasta que se regularice esta situación de inseguridad en los puestos de trabajo. Manifestamos una vez más nuestra vocación de servicio hacia la población.

A su vez repudiamos las arteras declaraciones públicas del sr Intendente Enrique Antia, donde se brinda información errónea sobre nuestra remuneración salarial, nuestro compromiso social, y donde se minimizan las lesiones sufridas por nuestros dos compañeros. Cabe destacar que durante la presente temporada las/os guardavidas hemos demostrado responsabilidad y voluntad ante la situación de pandemia trabajando sin tomarnos nuestros días libres, cubriendo jornadas de 10hs de trabajo en muchos casos y logrando así la cobertura de playa sin cerrar ningún puesto.

Solicitamos a la IDM que tome recaudo de esta situación, y manifestamos una vez más la disposición de ocupar nuestros lugares de trabajo de forma segura, sin poner en riesgo la vida de guardavidas y la población en general.