Portabilidad numérica quedará implementada antes de fin de año

Mantener el número de telefonía móvil, aunque se cambie de compañía, es un derecho de los usuarios en el ámbito mundial y Uruguay era la excepción hasta ahora. Se espera que antes de fin de año se firmen los contratos para que se comience a prestar este servicio y el consorcio Cleartech Cietel será el administrador de la base de datos. Las condiciones regulatorias de la portabilidad numérica están previstas en la ley de urgente consideración n° 19.889 y el decreto n.º 26/021, del 19 de enero de 2021. “Uruguay era la excepción en el mundo en no dar este derecho”, aseguró la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía.

La jerarca recordó que en febrero de 2021 se realizó un llamado para seleccionar el administrador de la base de datos, cuya función es ser un tercero imparcial e independiente y llevar adelante las modificaciones necesarias para que la portabilidad se efectúe de la mejor manera. Agregó que desde setiembre de 2020 se trabaja en el Comité de Portabilidad Numérica, integrado por la Ursec, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y las tres empresas de telefonía móvil que operan en el país.

El referido comité analizó las propuestas del llamado y delineó la lista de prelación de los administradores que podrían prestar servicios en Uruguay. En esa línea, la semana pasada se resolvió elegir al consorcio Cleartech Cietel. Cietel es una empresa nacional que brinda diversos servicios técnicos y Cleartech, soluciones de portabilidad en Brasil y Canadá. Ahora se coordina, desde el punto de vista técnico y jurídico, entre los operadores y el administrador de la base de datos, a efectos de celebrar los contratos necesarios para la prestación de servicios, que se ofrecerán antes de fin de año.

Manifiesto interés

La funcionaria de gobierno mencionó que la normativa obedece al resultado de una consulta pública efectuada por la Dinatel, en la cual se detectó un manifiesto interés de los clientes en mantener el número de telefonía móvil. “Si bien no es que uno, teniendo este derecho, va directamente a cambiar de operador, le da más libertad al usuario a la hora de elegir, al momento de contratar o con posterioridad. También da facilidades por el hecho de que, hoy por hoy, el número de telefonía celular es parte de su identidad digital”, aseveró Aramendía.

Añadió que las disposiciones limitan, a tres por año, la cantidad de veces que una persona puede iniciar el trámite, con una permanencia mínima de 30 días en el operador seleccionado. “Como respuesta inmediata a este nuevo derecho, las operadoras que nos brindan servicios empiezan a escuchar más cuáles son nuestras necesidades y, por ende, ajustan su oferta beneficiando al usuario. Uno de los efectos que tendrá la portabilidad es que dinamizará el mercado”, subrayó.

“La portabilidad no es un experimento de Uruguay. Es un derecho que tienen las personas en la mayoría de los países desde larga data. Nuestro país era la excepción a nivel internacional en no dar este derecho”, afirmó Aramendía, quien acotó que está demostrado que solo entre el 5% y el 10% de los usuarios concretan el cambio de empresa y que los beneficios se ven en las propuestas comerciales que reciben.

Fuente: presidencia.gub.uy