Portar VIH no será impedimento para ingresar a las Fuerzas Armadas

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el ministro de Defensa, Javier García, anunció el envío de un decreto al Poder Ejecutivo para permitir a los portadores de VIH ser parte de las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus dependencias, incluidas las escuelas de formación militar. Los interesados deberán cumplir adecuadamente con su tratamiento médico, como condición, agregó.

Javier García, junto al director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Carlos Rombys, al subdirector técnico de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Bruno Ligugnana, y al infectólogo Héctor González, participó en una conferencia de prensa este miércoles 1.° en las dependencias del ministerio, en Montevideo.

García explicó que en noviembre de 2020 se conformó una comisión en esa secretaría de Estado para analizar diferentes reglamentos. En la ocasión, se abordaron las consultas realizadas al Servicio de Infectología de las Fuerzas Armadas y a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República acerca de la inexistencia de argumentos para mantener la exclusión de los portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) interesados en ingresar a las Fuerzas Armadas.

El ministro enfatizó que desde la década de 1980 se han producido notables avances terapéuticos con respecto a los síntomas de esta enfermedad. Una persona que toma medicación por VIH en forma adecuada no transmite la enfermedad, no hay riesgos ni para él ni para un tercero. Los exámenes mantienen un criterio de diagnóstico y prevención, no son limitantes. “La condición es que la persona que quiera entrar a las Fuerzas Armadas siga en forma adecuada el tratamiento médico”, precisó.

El decreto estará vigente en todas las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, una vez que haya sido firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.