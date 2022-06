Preocupa el aumento de casos de sífilis en Maldonado

El doctor Roberto Sergio, jefe de ginecología de salud pública en Maldonado, manifestó su preocupación por el aumento de casos de sífilis que se registra en el departamento e informó que en los primeros seis meses del año han nacido once niños con esta enfermedad. No sólo eso, la situación ha llegado a tal punto que una mujer murió por neurosífilis, sostuvo el galeno en una entrevista brindada a la emisora FM Gente. Esto “en el primer mundo no existe, en el tercer mundo puede existir, pero no en nuestro tercer mundo, Uruguay con el sistema de salud no puede tener esto” lamentó Sergio.

La sífilis es una infección bacteriana común que se contagia a través del sexo y se cura fácilmente con antibióticos, pero si no se trata, puede provocar daños permanentes.

Contagios

“La falta de prevención de estas enfermedades por parte de madres que no la tratan como corresponde” hace que los niños nazcan con ese problema, sostuvo el médico que además relató casos de mujeres que han tenido más de una sífilis durante el embarazo.

“La explicación para que esto ocurra es que la mujer se atiende pero su pareja no lo hace”, dijo Sergio.

En el año 2015, que fue el peor de la historia, se registraron quince nacimientos de niños con sífilis, pero este año en seis meses ya han nacido once niños con esa enfermedad. Además, un “ocho por ciento de mujeres que no se controlan el embarazo en Maldonado”.

El número de casos de sífilis tuvo un aumento en toda la población “no es exclusivo en embarazadas” y Maldonado, junto con Montevideo y Rivera, son “los peores en materia de casos de sífilis”, explicó el profesional.