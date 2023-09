Preocupa la gripe aviar en lobos marinos, vallaron una zona del puerto y piden precaución

La influenza aviar H5 ya dejó a varios lobos marinos muertos, no solo en Montevideo, en donde se detectó el primer caso, sino también en Maldonado, y eso tiene en alerta a las autoridades departamentales y nacionales.

Este jueves la zona del puerto de Punta del Este donde se limpian los pescados, a la que usualmente salen los lobos marinos a comer los restos fue vallada por precaución, para que tanto turistas como pescadores y trabajadores del puerto estén a una distancia prudencial de los animales, ya que la enfermedad es contagiosa para los humanos si estos entran en contacto con ejemplares enfermos o muertos por la gripe sin protección.

A la playa

Por el momento las playas no están cercadas, pero ante la posibilidad de que aparezcan lobos enfermos en la costa, el aviso de las autoridades departamentales es evitar bajar a la arena.

Ante el avistamiento de un lobo con síntomas de la enfermedad o muertos se debe informar inmediatamente a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, del MGAP, a través de los correos electrónicos infodinara@mgap.gub.uy o denuncias.dinabise@ambiente.gub.uy

El prefecto del puerto local Sebastián Sorribas, dijo a Correo de Punta del Este que lo más recomendado por el momento es no bajar a la playa con perros, para evitar así que las mascotas se acerquen a los lobos en caso de que aparezcan en la costa. Es importante tener en cuenta esa advertencia para evitar la transmisión del virus a los perros y para así bajar las probabilidades de contagios en humanos, dijo.

Virus en las costas

Richard Tesore, encargado de SOS Fauna Marina, comentó que las autoridades están tomando las medidas pertinentes y que lo mejor es tener precaución y evitar el contacto, porque “está más que comprobado que tenemos casos de gripe aviar desde San José hasta el Chuy”.

“El virus está establecido en las costas de Uruguay, ahora veremos si se transforma en una evidente pandemia. Todo depende de la forma y en los períodos en los que llegue a la Isla de lobos. Acercándose a la época reproductiva tenemos que pensar que todos los lobos marinos desde Río Grande del Sur hasta la Patagonia empiezan a acercarse a la Isla de lobos y a la Isla del Castillo en el Cabo Polonio, las altas concentraciones de animales en un predio tan pequeño evidentemente van a hacer que se pueda transmitir mucho más la enfermedad”, detalló.

Según confirmó el experto en animales marinos, ya se detectaron en Cabo Polonio animales con sintomatología de la influenza.

La salud humana

El MGAP y el Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron en un comunicado que se están tomando las medidas sanitarias pertinentes para detectar los casos y actuar de forma inmediata para contener la enfermedad. Cuando un lobo muere se le extrae una muestra para analizar si la causa fue gripe aviar, explicó el director de Recursos Acuáticos del MGAP, Jaime Coronel. Si el resultado del diagnóstico es positivo el animal es enterrado, para evitar que quede al aire libre y otros animales puedan entrar en contacto con él y así propagar la enfermedad.

El virus, que genera afectaciones a nivel muscular, respiratorio y neurológico que llevan a la muerte, no tiene cura en los animales. Se transmite por vía oral y respiratoria y se esparce por secreciones, como por ejemplo saliva o mucosidad, y excreciones, como orina o materia fecal. Según se informó desde el MGAP, el virus puede sobrevivir en el ambiente por un período de tiempo acotado que varía según las oscilaciones térmicas diarias: humedad, radiación solar y vientos.

Para los humanos la infección es de bajo riesgo, pero sí es posible el contagio, por ejemplo al tocar un animal muerto infectado. Hasta ahora no se han conocido casos de transmisión de la gripe aviar de mamíferos marinos a personas, detalló el MGAP en un comunicado.

El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, habló en rueda de prensa y llamó a la población a tomar las precauciones pertinentes, pero destacó que la influenza aviar no afecta a la fauna ictícola, por lo que las poblaciones de peces no están en riesgo y no existe peligro por ingerir pescado o productos del mar como mariscos.