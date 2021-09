Los vecinos de José Ignacio no ocultan su preocupación por lo que pueda ocurrir con la nueva concesión del parador municipal de la playa Mansa del balneario.

Así se lo hicieron saber al intendente de Maldonado a quien le remitieron una nota que recoge el temor de los vecinos del lugar ante la anunciada adjudicación de la mencionada licitación.

“Faro José Ignacio es ponderado y elegido en el mundo por lo que es y hay que cuidarlo como un mercado de exportación: costó mucho lograrlo y puede perderse en una sola temporada si lo invadimos con un estilo distinto, ruidoso y que rompa con las reglas de juego que hemos construido a lo largo del tiempo. Sería deseable que se adjudique a quien o quienes respeten este contexto y en lo posible sean del lugar y no que prime el dinero, el ruido y las luces que no son propios de este maravilloso ecosistema”; señaló la misiva a la que tuvo acceso Correo de Punta del Este.

Los vecinos no ocultan su temor a que la propuesta comercial exceda la capacidad del lugar en muchos aspectos y desborde la paz y la tranquilidad que existe hasta el momento.

En la referida puja se presentaron tres ofertas, dos de ellas de personas ligadas al lugar y la tercera –que resultó adjudicada- es la empresa “Properties Management” manejada por el empresario Arturo Rubinstein.

La mejor

Desde el ejecutivo departamental la respuesta fue corta: “esta fue la mejor propuesta. Tanto por calidad como por precio. No hay mucho para hacer”.

Una vez notificada y adjudicada, la empresa ganadora de la licitación deberá tramitar, entre otros, la autorización pertinente para no desarmar el parador ante el Ministerio de Medio Ambiente. Desde la firma se asegura que se trata de montar un lugar acorde con el perfil de José Ignacio que busque, además, generar ciento cincuenta puestos de trabajo directos y más de doscientos indirectos.

En la propuesta de la empresa se describen los servicios a prestar como los de “un club de playa de nivel internacional con todos los servicios usuales que se encuentran en el Caribe o en el Mediterráneo”. “Esta propuesta no tiene nada que ver con el turismo cannábico –tal como trascendió- menos con la organización de fiestas electrónicas”, dijo una fuente de la empresa que pidió el anonimato.

En su propuesta ante la Intendencia de Maldonado la empresa ganadora se presentó como una firma uruguaya de lifestyle con sede en Punta del Este y que desarrolla experiencias de retail. Aseguró que tiene contratos de franquicia con la empresa jamaiquina Kaya Inc al recordar, además, que opera un Kaya Center en La Barra, una tienda high standard y un Kaya CaFË EN José Ignacio.

La carta

Los firmantes de la nota enviada al jefe comunal se identificaron como “vecinos de la zona aledaña” y de propietarios de casas de primera y segunda fila. “Nos permitimos expresar algunos sentimientos y reflexiones que nos suscita la citada licitación y que es de suma importancia para el bienestar del pueblo y la tranquilidad de los propietarios. Como Usted apreciará, el posicionamiento alcanzado en el mundo desarrollado por este poblado originario de pescadores y que se ha transformado en un signo distintivo y único del Uruguay, hay que cuidarlo y mantenerlo cotidianamente”, señaló la misiva.

“La mencionada licitación del Parador, puede poner en riesgo este lugar icónico si no se tienen en cuenta ciertos parámetros que nos parecen indispensables respetar, y que es voluntad de los firmantes: 1.- el parador debería mantener las condiciones de “temporalidad” que ha tenido desde que se licitó por primera vez. Es decir, montarlo en el mes de diciembre y desmontarlo no más allá de finalizada la Semana Santa o de Turismo. 2.- Tiene que tener características “familiares” acordes con el entorno, y ser sustentable 3.-Puede tener música que ambiente el entorno del parador pero con una limitación de decibeles que no afecte la tranquilidad y la “atmosfera” de la propiedades de la primera y segunda fila sobre esa playa mansa, y que tampoco altere el bienestar de los visitantes de la playa 4.-Debería estar prohibida la posibilidad de hacer fiestas y permanecer abierto más allá de 30 minutos posteriores a la puesta del sol. 5.-Contribuir a mantener el orden y la limpieza del entorno del parador con un control estricto sobre toda su clientela”, sostuvo la carta.

“Es muy importante que la licitación contemple y pondere el respeto a estas consideraciones sostenidas por los vecinos que han contribuido a lograr el “clima” y el ecosistema del Faro José Ignacio a lo largo de los años.