Presencia de una bacteria intrahospitalaria en el hospital generó el bloqueo de seis camas de CTI

No hubo "fallecimiento alguno por esta bacteria", aclaró el jefe del Comité de Infecciones del nosocomio local

El presidente de ASSE Leonardo Cipriani informó este lunes que en el CTI del hospital Elbio Rivero fueron bloqueadas seis camas debido a la presencia de una bacteria, sobre la que sostuvo se trata de “un caso habitual de infección intrahospitalaria”. El CTI cuenta con ocho camas, y los pacientes que lo requieran están siendo trasladados a al CTI del Hospital de Rocha, que actualmente tiene un 50% de ocupación, si bien la semana pasada estuvo al 100%. Los CTI de los prestadores privados están con todas las camas ocupadas.

Por su parte, consultado por Correo de Punta del Este, el doctor Fernando Fernández, jefe del Comité de Infecciones del nosocomio local, aclaró que no hubo “fallecimiento alguno por esta bacteria”. En este momento en el CTI del Elbio Rivero hay dos pacientes que no corren riesgo grave, sostuvo y explicó que se trata de una bacteria “prácticamente endémica, no sólo en Uruguay sino en todo el mundo. Ya ha habido varios brotes en varios CTI, inclusive en centros de salud privados”. Se decidió cerrar el Centro de Cuidados Intensivos hasta que se dé el alta a estos dos pacientes para luego proceder al ventilado y la desinfección necesarias.

A continuación la misiva enviada este lunes por el Comité de Infecciones a la Dirección de Hospital de Maldonado

Por la presente cumplimos en informar que el CTI del Hospital de Maldonado en un Cti Polivalente de 8 camas que brinda atención a usuarios de toda la Región Este de ASSE. Es un CTI que post- pandemia COVID-19 ha visto aumentado los números de infecciones asociadas a la atención de salud, como prácticamente todas las Instituciones de Salud del Uruguay, con un aumento progresivo de los gérmenes multirresistentes por muchos factores. Puntualmente en nuestro CTI hemos tenido un brote compuesto por un paciente infectado con gérmenes resistentes y otro colonizado por el mismo germen, con fenotipo NDM, los cuales se desarrollaron en cultivos de vigilancia epidemiológica en marzo de 2023. Fueron detectados ya que el Hospital hace tiempo viene realizando una vigilancia activa, protocolo que se realiza a todos los ingresos a cti, como regla general (hisopado rectal en búsqueda de carbapenemasas). Después de mucho trabajo interno, control del lavado de manos, de las técnicas de higiene, de los productos y diluciones usadas, de las precauciones de aislamiento que se cumplieron en todo momento, el usuario infectado se fue de alta, (continuando con el aislamiento en domicilio sin problemas) y el colonizado, más allá de todas las medidas, provoco el aumento del brote a 4 pacientes colonizados en abril de 2023.

Nuevamente se trabajó internamente, con el personal del cti, maximizando las medidas, trabajando en todos los turnos con el personal, continuando la vigilancia, se realizaron las recomendaciones pertinentes sobre:

• aislamientos de contacto en cohortes. • Lavado estricto de manos con supervisión de la técnica.

• Uso de medidas de protección para el personal y familiares.

• Reducir al mínimo las visitas, con la explicación en el parte médico a la familia.

• Se asigno personal exclusivo para la atención del cohorte.

• Se superviso las limpiezas y el uso de las diluciones correctamente. Nuevamente quedamos con un solo paciente del brote original, aislado, se ingresaron nuevos pacientes y en mayo 2023 nuevamente tenemos 2 colonizados y 4 contactos (pacientes que fueron ingresados y al estar presentes en la unidad cuando se detectaron los colonizados, son considerados contactos a los cuales se les realizo un control cada 72 horas (X 3 hisopados), al ser 3 negativos, se levantaba el aislamiento y si su condición lo ameritaba se daban de alta. Y así sucesivamente se siguió trabajando, pero más allá que el brote estaba contenido en cti (las altas y contactos no ocasionaron nuevos brotes, ni contagios).

El 01/06 se consideró en reunión con dirección, Epidemiólogo, médicos intensivistas, y consulta a infectologa del Hospital, cerrar el ingreso para nuevos pacientes hasta no resolver de raíz el problema, pensando en el cuidado y la exposición de los nuevos pacientes que ingresaran. Desde esa fecha continuamos con dos pacientes aislados, con todas las medidas, que por su co-morvilidades (antecedentes, edades, patologías, evoluciones, días de internación (que superan los 30 y 60 días), requerimiento ARM, y dificultades en su destete, continúan en la unidad, pero también nos permitió seguir trabajando con el personal y en las otras áreas del cti, resolución de problemas edilicios en varias unidades (piso, paredes, humedades). Se realizo nuevo protocolo de limpieza con énfasis en el uso más eficiente de las diluciones y uso de peróxido de hidrógeno (liquido) para la limpieza y desinfección. Se consulto a expertos sobre infecciones hospitalarias, sobre contaminación ambiental, y se decidió el alquiler de un dispositivo de luz ultravioleta a ser usado la semana próxima, luego del adiestramiento y de una limpieza terminal de cada una de las unidades, del cti.

Desde el comité de infecciones que hemos seguido la evolución de este y otros brotes, en cti y salas de internación, que hemos recibido pacientes contaminados por este tipo de gérmenes de otras Instituciones públicas y privadas, no hemos visto ningún hecho relacionado directamente con estos gérmenes; Cabe mencionar que si es un problema para la atención, porque implica el uso de Atb más potentes, prolongación en la estadía, mayor control de la higiene, más horas/ limpieza-desinfección, que redunda en aumento de los costos de internación y mayor sobrecarga de todo el equipo de salud.

Internaciones y feriado quirúrgico

Por otra parte, ASSE informó que debido al incremento de casos del virus sincicial respiratorio en niños, se está aumentando la cantidad de camas en el Hospital Pereira Rossell y en otros nosocomios. También se está disponiendo de más camas para adultos, a causa infecciones respiratorias. Asimismo, durante el mes de julio habrá un feriado quirúrgico, operando solo los casos de urgencia y los vinculados a las patologías oncológicas, a los efectos de liberar camas.

Así lo expresó el Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en rueda de prensa realizada este lunes 26 de junio en el edificio central de la institución.

En ese sentido, informó que, en el Hospital Pereira Rossell, están internados en CTI 37 niños debido al citado virus, 10 por Influenza A (virus de la gripe) y 3 por otro tipo de influenza.

Con la estructura habitual del Hospital, el CTI pediátrico ya estaría colmado. Por ese motivo, se aumentaron las camas de 14 a 18, y se puede extender hasta 20.

Asimismo, se ha duplicado el número de camas en el primer piso de este Hospital pediátrico, en donde se realiza ventilación no invasiva; al tiempo que se abrirá un piso con 8 camas más, explicó el jerarca.

Virus sincicial

El virus sincicial respiratorio, afecta especialmente a los lactantes y los niños menores de dos años, ya que genera complicaciones a nivel pulmonar.

En el caso de las personas adultas, Cipriani manifestó que también se vienen aumentando las camas, debido a infecciones respiratorias. Es así como en el CTI del Hospital Español, el 66% de las camas ocupadas es con pacientes con patologías respiratorias. En este sentido, dijo que estas se complican en personas con otras afecciones de base, como por ejemplo la enfermedad obstructiva crónica (EPOC). En el área metropolitana, alcanza al 50% de ocupación de camas de CTI.

Al día de la fecha, la ocupación de camas de CTI asciende al 98% en adultos, y a un 95% en pediatría; si bien es un número dinámico y para este día ya están previstas altas médicas.

Cipriani recordó la importancia de la vacunación antigripal en niños mayores de 6 meses, embarazadas, personas mayores de 65 años y quienes que poseen otro tipo de enfermedades.

Hizo especial hincapié en el cuidado de los niños y en ese sentido exhortó a las personas adultas que ante cualquier síntoma que presenten no visiten a los pequeños y se recomienda el uso de tapabocas.

Debido a esta situación, en el mes de julio ASSE implementará un feriado quirúrgico, con el apoyo de los sindicatos y sociedades involucradas, a los efectos de resguardar camas para la atención de los virus e infecciones respiratorias, afirmó Cipriani.

Es así como durante ese mes, solamente se estarán realizando las operaciones de urgencia y las vinculadas a patologías oncológicas. El resto de las intervenciones, serán re-coordinadas. En ese sentido, Cipriani pidió disculpas a los pacientes de ASSE.