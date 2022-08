Presentaron proyecto de ley para “rescatar la identidad local”

El diputado Diego Echeverría presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca rescatar la identidad local. “Yo soy de un lugar, más allá de donde nací”, expresó el diputado durante la presentación.

Con el proyecto de ley se planteó que “cuando alguien sea oriundo de un lugar distinto al de donde nació, ello deba constar en su partida de nacimiento”, explicó. Según dijo Echeverría, con esta iniciativa se podría revitalizar la identidad local “en tiempos donde la globalización parece desdibujar esas pertenencias”.

“Pensemos en tantos lugares de nuestro país donde ya no nacen compatriotas, pero se sienten de ahí, aman ese lugar y es parte de su esencia”, reflexionó el diputado.

La descentralización se fomenta desde acciones que construyan identidad, indicó y actualmente la realidad determina que muchos puntos del país ya no tienen las condiciones técnicas para que se den nacimientos, por eso, con este proyecto se busca rescatar la identidad del lugar del que cada ciudadano se siente parte, más allá de que no haya sido su lugar de nacimiento.

“Ser parte de un lugar va más allá y es más profundo que el lugar donde nacimos. Ser oriundo de un lugar es parte de nuestra identidad local y nos hace sentir orgullosos” expresó el legislador, quien sostuvo que es más probable que en el interior del país se entienda está concepción.