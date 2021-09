Presidencia aceptó generosa donación de la familia Levitin Szafra

La presidencia de la República aceptó la generosa donación efectuada por la familia Levitin Szafra al fondo de solidaridad de Covid 19. Se trata de la suma de cien mil dólares estadounidenses que la familia del extinto financista depositó en la cuenta habilitada en el Banco de la República Oriental del Uruguay para tales efectos.

La resolución del presidente Luis Lacalle Pou fue firmada el pasado 15 de setiembre y en su parte resolutiva se agradece la donación efectuada por esta familia residente en Punta del Este.

El conocido financista Mauricio Levitin falleció el pasado 27 de febrero mientras descansaba en su casa del barrio Parque del Golf de Punta del Este. Tenía 44 años. Levitín había formado su familia con su esposa, la brasileña Olga Szafra y optado por residir en Punta del Este donde, entre otras iniciativas, se encontraba al frente de Atlántico Punta del Este. El emprendimiento se levanta por estos días en el predio delimitado por la avenida Antonio Camacho y la avenida Franklin Delano Roosevelt de la ciudad de Maldonado.

Levitin había estudiado en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) donde obtuvo un Master en Business Administration (MBA). En su paso por esa universidad estadounidense conoció a un compañero venezolano con quien, luego, creó el fondo de inversión Península Investments Group.

En su momento, la noticia del deceso causó, primero estupor y de inmediato un profundo dolor. “Todos sentimos que Mauricio vivió poco. Quizás podemos decir que no vivió poco, sino rápido. Logró en su poco tiempo con nosotros lo que otros no pueden ni en diez vidas. Lideró los esfuerzos para luchar contra la pandemia en el plano terrenal, ahora se fue para arriba para armar lío para que Dios haga lo Suyo y nos libere de este sufrimiento. Generalmente, en este lugar digo que estamos aquí para acompañar a un ser querido a su último descanso. Estuve pensando que hoy no es tan así. Hoy no estamos enterrando solo a Mauricio sino a una parte de cada uno de nosotros. Mauricio nos llevó a todos en su corazón. También, dentro de cada uno de nosotros hay algo de Mauricio. Así que no se va del todo. Enterraremos su cuerpo, pero él sigue vivo dentro de cada uno de nosotros”, expresó el rabino Eliezer Shemtov en el sepelio del financista´