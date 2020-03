Presidente de la Cámara de Turismo: “La situación del sector es dramática”

El verano terminó en Punta del Este y la mayoría de los turistas que disfrutaron de la costa ya volvieron a sus hogares. Como cada marzo el balneario baja notoriamente su actividad porque visitantes nacionales y extranjeros retornan a sus ciudades por el comienzo de clase y trabajo. Este marzo fue diferente, varios hoteles de la ciudad decidieron cerrar sus puertas y limitar sus servicios ante la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno nacional para evitar el contagio por el coronavirus Covid – 19, que ya presentó más de 20 casos en el país.

Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo (CAMTUR) ve con preocupación la situación para la industria. Según dijo “es evidente que el coronavirus le pegó más fuerte al turismo que a nadie, en forma abrupta, de un día para el otro”.

Sobre la decisión de muchos centros hoteleros de cerrar sus puertas declaró que entiende la decisión porque con ella se busca minimizar costos, “esta situación es insostenible después de dos temporadas de verano con dificultades” dijo e informó que desde CAMTUR se están elaborando propuestas para presentarle al gobierno. Algunas de las propuestas son: el seguro de desempleo, la no aplicación de tarifas públicas, la mejora de líneas de crédito a nivel bancario, la suspensión del cobro de préstamos otorgados, un corrimiento de las fechas de vencimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social o permitir hacer convenios sin multas, recargos o intereses por los próximos meses sin actividad. Martínez dijo que estas propuestas “son medidas para amortiguar el impacto de gastos, porque la situación del sector es dramática, y el gobierno tiene que entender que estamos en emergencia”.

Hoteles puntaesteños

Enjoy y The Grand Hotel fueron los primeros en anunciar el cierre de sus puertas para los próximos días. En contacto con Correo de Punta del Este, el equipo de comunicación de Enjoy explicó que ya el casino del establecimiento se encontraba cerrado y que la decisión de no recibir más huéspedes y enviar a varios trabajadores al seguro de desempleo se tomó para evitar contagios e impulsar las medidas de cuarentena que se aconsejan desde el gobierno nacional.

El Hotel Fasano Las Piedras no cerrará sus puertas, pero según informaron a este medio, únicamente atenderán a los huéspedes que ya se encuentran alojados y a los propietarios del condominio. Además, ya fueron canceladas todas las reservas que había para la semana de Turismo. Los restaurantes del establecimiento están cerrados al público, al igual que el gimnasio y el spa, no se permite la entrada de visitas al hotel y solo se mantiene el servicio de alimentos y limpieza. Según informaron fuentes del hotel, ninguno de los huéspedes está en cuarentena.

“La operación ha sido reducida y estamos estudiando los pasos a seguir de acuerdo a las indicaciones a nivel nacional” comentó Virginia Scherer, gerenta del hotel. Actualmente, los trabajadores que se encuentran en actividad son los que pertenecen al staff de todo el año, ya que los trabajadores de temporada terminaron sus actividades a principios de este mes.

Según pudo constatar este medio, algunos edificios del balneario, por orden de sus administradores, han limitado el uso de los espacios comunes para todos aquellos huéspedes que hayan llegado del exterior en los últimos días así como el servicio de limpieza por apartamento para quienes se encuentren en cuarentena.

Golpe a la industria

Según informó Martínez, la CAMTUR está recopilando información de todos los actores vinculados a la industria turística de todo el país para realizar un informe que entregarán al Ministerio de Turismo. El presidente de la Cámara dijo que “este sector es el que más sintió el impacto, y el que más lo va a sentir en los próximos meses sin duda” y confirmó que la clásica Semana de Turismo no se desarrollará este año como todos los años.

“Se está dando un parate total, hay muchas empresas con cero actividad, los uruguayos no se pueden movilizar dentro del país y al cerrar parques y fronteras hay lugares totalmente desiertos” comentó y agregó que departamentos que tienen al turismo como actividad principal como Salto, Colonia o Punta del Este “quedarán paralizadas en hotelería y gastronomía”.

Comparando la situación con la de la emergencia en la industria agropecuaria Martínez dijo que la situación actual en el sector turístico es peor que una época de sequía: “me hace acordar a la tormenta perfecta, porque es evidente que va a repercutir en toda la economía nacional” declaró y que la llegada del coronavirus a Uruguay “es un tema que heredamos todos como país y vamos a tener que pagarlo entre todos más adelante cuando salgamos de este flagelo. Mientras hay que salvaguardar que el Titanic no se hunda, tenemos que buscar que las estructuras se mantengan y que no se desarmen sectores. Pasaremos unos meses bajo la línea y luego veremos cómo vamos saliendo a flote” concluyó.

Foto: Hosteltur