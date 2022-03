Presidente Lacalle Pou destacó fuerte inversión social y cumplimiento de los planes económicos

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, concurrió este miércoles a la Asamblea General donde fue recibido por la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón; el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, y una delegación de representantes de todos los partidos políticos con presencia parlamentaria.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por jerarcas de gobierno, como el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado; el prosecretario Rodrigo Ferrés; y autoridades ministeriales.

Al iniciar su discurso, Lacalle Pou señaló que la concurrencia de los mandatarios a la Asamblea General a rendir cuentas de lo actuado ayuda a fortalecer la democracia y la relación entre los diferentes poderes del Estado.

En su intervención, repasó el proceso de compras de vacunas y el Plan Nacional de Vacunación llevado adelante por el Gobierno, que recibió, el 25 de febrero de 2021, las primeras dosis contra la COVID-19. “Priorizamos al personal de la salud, a las personas vulnerables y a los servicios esenciales, pero agregamos a todo el personal de la educación, al personal del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y a las personas privadas de libertad”, manifestó.

En este sentido, resaltó el compromiso de todos los funcionarios involucrados en el plan de inoculación, que llegaron a suministrar 60.000 dosis por día, cuando la meta prevista eran unas 30.000 diarias. Informó que en 2021 se brindaron unos 7.000.000 de vacunas a la población y que ya se superaron las 7.600.000 dosis. Agregó que el 83% de los uruguayos se administró una, más del 76%, dos y alrededor de 1.915.000, una tercera de refuerzo.

Reveló que, para atender la situación generada por la emergencia sanitaria, el país pudo duplicar las plazas de cuidados intensivos, a través del Fondo Coronavirus.

Añadió que, en materia de salud pública, el Gobierno continuó con otros planes, más allá de la COVID-19, como la adquisición de tecnología sanitaria, el Registro Nacional de Diabéticos, el Plan Nacional de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), dentro del cual se financió la trombectomía, a través del Fondo Nacional de Recursos, y la ampliación del financiamiento del implante mamario, entre otras medidas.

En cuanto a los centros de tratamiento intensivo, sostuvo que en 2021 se sumaron cupos en Colonia, Tacuarembó, Paysandú, Florida, Rivera Salto, Lavalleja y Maldonado. Además, celebró la entrega de 53 ambulancias en todo el territorio. Acerca del cuidado socioemocional, indicó que se recibieron unos 40.000 llamados y se creó la Casa Pando, para pacientes con trastornos mentales.

Con respecto a obras en hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), anunció que se proyectan trabajos en todo el país, como en el del Cerro, el Pasteur, el Piñeyro del Campo, el ex Filtro, los de Las Piedras, Salto, Maldonado, el Portal Amarillo y el hospital de Canelones.

Indicó que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) logró que las partidas de asignaciones familiares alcanzaran a unos 200.000 hogares, 800.000 personas, de las cuales 370.000 son niños. Se triplicó la población asistida a través del sistema de comedores, al que concurren 24.000 individuos por día.

Además, se incrementó la cantidad de productos en las canastas para celíacos y, a través del Programa de Acompañamiento Familiar, se trabajó con 3.131 hogares en 190 localidades de Uruguay. También se apoyó a más de 12.000 personas que se inscribieron como monotributistas del Mides. “El Estado es un palenque donde recostarse y formalizarse tenía un sentido”, señaló.

Durante 2021, la Dirección Nacional de Protección Social del Mides permitió asistir a más de 7.000 personas, y el Plan Invierno llegó a más de 4.000 plazas, expresó. Para 2022, la cartera prevé enfocarse en las causas por las cuales las personas viven en la calle, vinculadas a trastornos mentales y adicciones, así como a otras que en forma reciente salieron de las cárceles. También se impulsará el Plan Acceso, que es una modificación del programa Uruguay Trabaja, en el que los ingresos pasaron de 11.444 pesos a 18.000. El objetivo es que los participantes logren una inserción sociolaboral.

Lacalle Pou aseguró que el Gobierno está elaborando una ampliación de la cobertura a la primera infancia. En esa línea, se destinarán 50.000.000 de dólares para ejecutar el bono crianza para más de 30.000 niños, el fortalecimiento del acompañamiento familiar y un sistema integrado de información.

Además, se creará la ciudad universitaria Jorge Larrañaga, en honor al exministro del Interior, impulsor de este proyecto, que albergará a entre 150 y 180 jóvenes del interior de Uruguay que lleguen a estudiar a Montevideo, declaró.

Mencionó también que, en materia educativa, durante la pandemia de COVID-19 se mantuvo la alimentación gratuita para escolares, con una inversión de 176.000.000 de pesos. Asimismo, destacó que se implementaron los centros María Espínola en 12 instituciones educativas, en los que la elección de horas docentes es por tres años.

El turismo y la seguridad

Lacalle Pou recordó que uno de los sectores más castigados por la pandemia de COVID-19 fue el turístico. En ese sentido, citó el plan instrumentado y las medidas relativas al crédito, el empleo, los pagos al Estado y los subsidios, entre otras.

“El Gobierno hizo una apuesta para traer actividades internacionales y mitigar esa situación como la Copa Libertadores y Sudamericana”, resaltó.

Entre los beneficios, se refirió a los que atañen a turistas extranjeros y uruguayos, como la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA).

En materia de seguridad pública, señaló que el tema “ha sido un desvelo para este Gobierno”, debido al clamor popular para implementar acciones necesarias a fin de “vivir tranquilos”. “Asumimos compromisos y los fuimos cumpliendo (…). No aceptamos la violencia y el delito para convivir, por eso, no será el conformismo nuestra actitud”, indicó.

Lacalle Pou dijo estar convencido de que está en el rumbo adecuado en cuanto a las acciones en seguridad y que no se trata de voluntarismo, sino de datos. Expuso que, con respecto a 2019, la cantidad de homicidios bajó un 23%, la de rapiñas y hurtos, casi un 19%, igual que la de hurtos, y un 36% la de abigeatos. “Si bien hay una reducción de 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica”, añadió.

Manifestó que esto fue posible, en primer lugar, por el equipamiento y el despliegue territorial, la apertura de comisarias, los móviles y el armamento. El segundo pilar fue el escudo legal necesario para la Policía, “porque la delincuencia está cada vez más armada y tecnificada”, con normas jurídicas incluidas en la ley de urgente consideración (LUC), “para cuidar a hombres y mujeres que nos cuidan a nosotros”, señaló. En cuanto al tercero, siguió, radica en “el respaldo jerárquico y moral, que toda la cadena de mando sienta que hay un respaldo de la ley y de todo el Ministerio del interior y la Policía”.

Respecto al combate al narcotráfico, expresó que los datos no conforman, pero que hacen pensar que se está en el buen camino, con un récord de incautación de pasta base de 1.196 kilos; de cocaína, de 2.075 kilos; de personas indagadas, de 4.673, y de condenados, de 1.465. “En esta voz serena pero firme no estamos hablando de relatos, estamos hablando de datos”, enfatizó.

También se refirió a la situación en los centros de reclusión y la implementación del Plan de Dignidad Carcelaria. Está previsto el llamado para construir nueva plazas en el interior y en Montevideo, anunció.

Asimismo, el Ministerio de Defensa realizó tareas para colaborar en las acciones de combate a la pandemia, con todos los recursos materiales a disposición con un esfuerzo incesante de los efectivos.

La cartera adquirió un Hércules C-130 y en 2021 se sumaron tres embarcaciones clase Marine Protector, se recuperaron dos aeronaves y se incorporó un helicóptero Bell 212. Además, se llamó a interesados para adquirir dos patrullas oceánicas. Por decreto, se incluyó a más aeropuertos en el sistema nacional de los internacionales: Carmelo, Salto, Rivera, Durazno y Melo, con una inversión prevista de 70.000.000 de dólares para mejoras.

También se eliminó, como limitante para el ingreso a las Fuerzas Armadas, padecer enfermedad celíaca o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Política exterior y comercial

“La pandemia ha cambiado al mundo y la acción que todos aquí hemos condenado de la invasión de Rusia a Ucrania lo hace aún más”, dijo. Por eso, llamó a estar atentos a lo que suceda en estos tiempos.

Desde el inicio de la gestión, rememoró, el Gobierno se propuso ampliar la apertura al mundo, con una propuesta para flexibilizar el Mercosur. Agregó que, desde hace muchos años, todos los Gobiernos dialogaron al respecto, pero que ahora se pasó “de las palabras a los hechos” y que Uruguay progresó en un estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio (TLC) con China y comenzó conversaciones con Turquía para avanzar en uno similar.

“Tengo la íntima convicción de que estamos en un momento excepcional para nuestro país, que todo el país y la población demuestre todo su potencial en el concierto internacional; eso es lo que me he traído de las misiones al exterior”, señaló. Y añadió: “Queremos enfocarnos con nuestros vecinos en una agenda positiva”. En políticas de frontera, el objetivo es ampliar y proteger la utilización de los ríos y lagunas con Brasil y Argentina.

Además, se progresa en la construcción del puente Bella Unión-Monte Caseros y se sigue la decisión soberana de Brasil para dragar el canal entre la laguna Merín y la de los Patos, “que, al este del país, le generaría un cambio radical en su economía e interconexión”.

Respecto a la llegada de migrantes e inversiones, consideró que la pandemia impulsó esa situación. En 2021, 14.930 personas tramitaron la residencia permanente, un récord histórico; 12.503 de ellas eran ciudadanos argentinos.

Agro y ambiente

A pesar de las dificultades generadas por las condiciones climáticas, la siembra de soja en 2021-2022 alcanzó casi el millón de hectáreas, con un precio promedio de 500 dólares. El trigo de invierno alcanzó su rendimiento máximo histórico, la carne vacuna batió el récord de exportación, al igual que los bienes agroindustriales, precisó.

El Gobierno también trabajó en el diseño de un proyecto piloto de seguros agrícolas a fin de generar información adecuada para la mejora y el diseño del cultivo de secano. Mencionó, asimismo, que, para combatir la bichera, se conformó un grupo ejecutivo y se modificó el decreto reglamentario del fondo de emergencia. La reforma del fondo lechero permitió devolver los pagos excedentes por 1.400.000 dólares el año pasado.

Destacó el trabajo intenso de la institucionalidad agropecuaria para abrir más mercados, así como las acciones del Instituto Nacional de Bienestar Animal, con un debe, dijo, para mejorar el control de las jaurías que atacan el ganado.

Empleo y relaciones laborales

Recordó las medidas de apoyo a trabajadores y empresas afectados por la pandemia, como la creación de mecanismos especiales en el seguro de empleo, estímulos para la contratación de trabajadores, la extensión de la vigencia del subsidio parcial y el régimen especial para los rubros perjudicados. Se amparó a los trabajadores zafrales de la caña de azúcar en subsidios por enfermedad.

La segunda mitad de 2021 mostró un proceso gradual de recuperación, hubo 22.000 personas más trabajando que en igual período de 2019, y en diciembre el desempleo se ubicó en un 7%, cifra que no se registraba desde 2017. Además, la cantidad de personas en seguro de desempleo se redujo por séptimo mes consecutivo, subrayó. El trabajo informal se redujo a 21,7%, cuando antes de pandemia era del 25%.

Asimismo, se llevó adelante la novena ronda de Consejos de Salarios, con más de 200 mesas negociando, 650.000 trabajadores, y, en la mayoría de los casos, con acuerdos de parte. “Datos, no relatos ni pronósticos, enfatizó el mandatario.

También resaltó la creación del programa Oportunidad Laboral, que benefició a 15.000 uruguayos. “Se está terminado un proyecto de ley que modifica la negociación colectiva, a efectos de levantar las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y esperemos que en estos meses, en el Parlamento, se apruebe la ley que regula la personería gremial”, complementó.

Lacalle Pou aseguró que, en este 2022, comenzará el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario.

Industria e innovación

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se trabajó para procurar la recuperación de los diversos sectores, industria manufacturera y de procesos, de alta tecnología y creativa. El Gobierno impulsó fondos no reembolsables para proyectos innovadores y se promulgaron dos decretos para promover las comprar públicas de calzado y vestimenta en industrias nacionales.

En el ámbito de energía, se inició el proceso para la segunda revolución energética, sobre la base de la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. En ese aspecto, se trabaja en el programa H2U para producir hidrógeno verde o combustibles derivados.

También se lanzó el proceso de asociación de la División Portland de Ancap y la subsidiaria Cementos del Plata, “para superar los problemas endémicos de la baja rentabilidad y pérdida de mercado local”, precisó.

El programa Uruguay Audiovisual “tuvo un éxito sin precedentes porque Uruguay fue de los pocos que siguió produciendo y filmando a pesar de la pandemia”. Recordó que, al asumir la actual gestión, se destinaban al plan 4.000.000 de dólares, y que se incrementó a 12.000.000. “Las exportaciones (del sector) pasaron de 27.000.000 en 2020 a 84.000.000 en 2021”, informó,

En referencia a la portabilidad numérica, sostuvo: “No es necesario abundar sobre las voces que preveían un mecanismo que iba a hundir a la empresa pública. No solo que esos mecanismos fracasaron, sino que Antel se ha fortalecido”, señaló.

Los ingresos de la empresa de telecomunicaciones crecieron en todos los negocios y se instalaron 50 radiobases LTE en el interior rural sin conectividad. Para este año, se realizará la subasta del espectro 5G y se invertirán en total unos 170.000.000 de dólares.

UTE, en tanto, superó valores históricos de exportación de energía por 594.000.000 de dólares de facturación y, al mismo tiempo, en convenio con el Mides, el ente exoneró de la tarifa en hasta 90% a unos 100.000 hogares vulnerables, en 7.527 conexiones de energía para esa población. Se ejecutaron 460 kilómetros de electrificación rural para 350 nuevos clientes. La inversión total de esa empresa pública será de 212.000.000 de dólares.

Infraestructura vial

Las inversiones en infraestructura vial alcanzaron los 517.800.000 dólares, el 90% de lo previsto en el plan quinquenal para el segundo año. Algunas de las obras ejecutadas en 2021 fueron los intecambiadores Solís y Pan de Azúcar, en la ruta interbalnearia; la ruta 12 entre la 9 y Solanas; la nueva rotonda en la ruta 10; las plantas de acopio de 3.200 metros de hormigón armado en el puerto de Nueva Palmira y el puente entre Lares y Perseverano, en Soriano. Esos dos últimos proyectos fueron compromisos de campaña, recordó Lacalle Pou.

También fue iniciada la construcción de puentes sobre el río Yi y en el arroyo Aguasucia, el circuito 2 de la obra por participación público-privada (PPP) para la conexión de las rutas 9 y 15. Para este año la inversión en infraestructura será de 869.300.000 dólares, de los cuales 163.000.000 se destinarán a rutas, repasó.

El puerto de Montevideo captó 15.795.743 toneladas, lo que representa un aumento de 28% respecto a 2020, y están en curso las obras de la terminal especializada.

Además, con base en el desarrollo de la navegabilidad del río Uruguay, se está elaborando un plan de dragado entre Nueva Palmira a Fray Bentos, para llevar la profundidad a 32 pies.

Al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) se asignaron más de 2.195.000 pesos, para 229 proyectos en ejecución en la actualidad, 162 de los cuales fueron aprobados en 2021.

El Programa de Mejora de Caminos Rurales rehabilitó 180 kilómetros, con una inversión de 151.000.000 de pesos. El total asignado a Gobiernos departamentales y Municipios fue de 19.000.000.000 de pesos, detalló.

“La discusión no es más o menos Estado, la discusión es cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos e invertirlos”

Acerca de las vacantes en el Estado, el presidente dijo que la plantilla de funcionarios públicos se redujo en 5.000 personas en los últimos dos años, lo que no afectó a las áreas de educación, salud ni seguridad. También se llevaron adelante 65 auditorías, 23 de las cuales están en la justicia penal.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Deportes impulsó proyectos promovidos por un monto de 149.000.000 de pesos y firmó convenios para que personas privadas de libertad realizaran tareas comunitarias en las plazas de deportes.

Destacó, además, la labor del Ministerio de Economía y Finanzas, que estuvo destinada a sostener la economía, el empleo y a la atención de las poblaciones más vulnerables y de los recursos sanitarios. En ese sentido, informó que el gasto destinado al Fondo Coronavirus superó los 700.000.000 de dólares en 2021 y sobrepasa los 1.153.000.000 de dólares para este año. El déficit fiscal terminó en 4,2%, lo que explica una mejora de las cuentas públicas por segundo año consecutivo, recalcó.

El presidente agregó que con este desempeño quedó probado que se puede hacer una política económica responsable con resultados positivos en todos esos ámbitos. “La discusión no es más o menos Estado, la discusión es cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos e invertirlos. Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos, y no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”, subrayó.

Lacalle Pou afirmó que su gobierno mantiene la firme voluntad de cumplir con lo pactado en el Compromiso por el país, de obtener resultados satisfactorios y reducir el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) y el impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF) en las franjas más bajas, en 2023.

Para 2030, aniversario de nuestra primera Constitución, la de 1830, se construirá un nuevo Hospital de Clínicas con el compromiso de la Universidad de la República, el sistema político y los próximos dos gobiernos antes de llegar a esa fecha.

Destacó que, en el exterior, Uruguay es un ejemplo de democracia, creación histórica que es “un hándicap a favor” en un mundo globalizado.