Al mediodía de este jueves 19, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con el mandatario argentino, Alberto Fernández, en la estancia de Anchorena, en el departamento de Colonia. En la oportunidad, intercambiaron sobre temas bilaterales, del Mercosur y regionales. Los mandatarios consideraron que fue una instancia importante para definir los intereses en común, se informó desde la página de Presidencia. Junto a Lacalle Pou y Fernández estuvo presente el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, y el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, comentó a la prensa detalles acerca del encuentro. Fernández llegó sobre las 12:30 horas a la estancia de Anchorena, donde compartió un almuerzo de camaradería con el presidente uruguayo.

Los mandatarios dialogaron sobre la situación regional y la relación bilateral en un clima de reencuentro porque, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, los intercambios habían sido solamente virtuales.

Según Bustillo, compartieron las experiencias de cada país en aspectos sanitarios o fronterizos. En tal sentido, afirmó que Uruguay gestiona los efectos de la pandemia en forma exitosa y que Argentina está reduciendo en forma sensible el número de contagios.

Además, intercambiaron sobre otros temas en general, entre ellos la hidrovía Paraná-Paraguay y la del río Uruguay. Hablaron de la situación del Mercosur, las oportunidades de negocios con la Unión Europea, China y, eventualmente, con Estados Unidos.

También compartieron inquietudes, experiencias y generalidades sobre todas las relaciones bilaterales, con atención particular respecto a eventuales encuentros entre los países de la región y del continente. Además, trataron sobre reforzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el compromiso de trabajar juntos.

Bustillo afirmó que son muchas las tareas que quedaron pendientes respecto a los temas abordados para desarrollar y avanzar y que, si bien no quedó pautado un encuentro puntual, habrá un intenso trabajo previo con su par argentino y entre las embajadas de ambos países.

