Días atrás, durante su exposición en la Cámara de Representantes, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini dijo que “la palabra Maldonado no existe en el Presupuesto Nacional”, aseverando que en el Presupuesto Nacional no hay ningún proyecto para el departamento. Ni lerdo ni perezoso, el diputado nacionalista Federico Casaretto salió al cruce de estas afirmaciones: “en el Presupuesto Nacional no hay menciones a los departamentos”, “cada ministerio tiene, dentro de sus propuestas, proyectos para distintos departamentos. Sin embargo, en el caso de Maldonado existen múltiples artículos que hacen referencia a situaciones particulares del departamento”, precisó el legislador en una entrevista que brindó a la emisora FM Gente. Para poner un ejemplo mencionó que el artículo 85, en el área de deportes, destina 34 millones de pesos para la construcción de una piscina de entrenamiento en el Campus. “Es otra piscina, distinta, de 25 metros de largo, que es para entrenamiento previo a un posible mundial de natación”, explicó.

Inaudito

Además, el representante nacionalista dijo que en el rubro subsidios y subvenciones existen múltiples organismos “que hacen a Maldonado y a los aportes que se realizan por parte del Estado. Por ejemplo, figura en el artículo 602, el Cerema, el instituto Universitario Francisco de Asís, el Claeh, la institución Maestra Juan Guerra, el Hogar Ginés Cairo Medina… Sólo por nombrar algunas”.

“Pero después viene toda la parte de obras. Y sería inaudito pensar que en cinco años en Maldonado no va a haber obras… Por tanto, creo que el diputado Antonini tampoco leyó el plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que viene adosado al Presupuesto Nacional”, y que incluye varios proyectos para Maldonado, afirmó.

Por otra parte, añadió que también se prevé la realización de proyectos de ASSE, ANEP y del Ministerio del Interior en Maldonado, entre otros. “Es muy inocente pensar que en un Presupuesto va a estar mencionado en cada artículo cada obra que cada ministerio va a realizar en cada departamento”, finalizó.